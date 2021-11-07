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  • Эстония
  • Фонд помощи раковым больным на постоянной основе поддержали 12 тысяч человек

Фонд помощи раковым больным на постоянной основе поддержали 12 тысяч человек

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks

Более 12 тысяч жителей Эстонии и предприятий в сентябре и октябре на постоянной основе поддержали деятельность Фонда помощи раковым больным «Подаренная жизнь».

«Осенью количество постоянных донаторов фонда выросло — и это повод сказать всем им очень и очень большое спасибо. Спасибо всем вам, дорогие люди», — сообщил Фонд помощи раковым больным в социальных сетях.

«Вместе с тем некоторые показатели вызывают тревогу. Если в июле, августе и сентябре мы оказались в минусе почти на 500 тысяч евро — мы оплатили счета за лечение почти на полмиллиона евро больше, чем получили пожертвований, то в октябре этот минус вырос еще больше — приток средств в фонд составил 214 000 евро, а счетов за лечение мы оплатили на 313 000 евро. То есть, всего за один месяц у нас возник минус в 100 000 евро. Мы полностью исчерпали все резервы, которые удалось создать с помощью проведенной в конце прошлого года передачи "Рождественский тоннель" на ETV», — отметил фонд.

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