ФОТО: BBC News

Во многих городах Польши прошли многочисленные демонстрации против жестких законов об абортах, в результате которых врожденные и даже несовместимые с жизнью дефекты плода не являются поводом для прерывания беременности

Марши были спровоцированы смертью 30-летней женщины, которая умерла от сепсиса, потому что врачи слишком долго затягивали операцию по прерыванию беременности.

В рядах демонстрантов был и Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии страны, который сказал, что участвует в этом марше не как политик, а как муж и отец.

Молодая женщина по имени Изабела умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно только на прошлой неделе. Врачи в больнице оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что у плода было несколько дефектов, включая недостаток амниотической жидкости, который несовместим с жизнью.

Ужесточение законов

Демонстрация в Варшаве. ФОТО: AFP

Конституционный трибунал Польши, лояльный правящей консервативной партии "Право и справедливость", постановил, что аборты плода с врожденными дефектами противоречат конституции страны. Новый запрет вступил в действие в январе 2021 года.

В Польше, где сильно влияние католической церкви, и до введения этого ограничения аборты были разрешены только в трех случаях: если беременность стала результатом преступления, такого, как изнасилование, если жизнь женщины находится под угрозой или если плод имеет непоправимые дефекты. В январе третий пункт, на который приходилось большинство абортов в стране, был отменен.

В субботу протестные марши состоялись в Варшаве, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Белостоке и многих других городах. Прошли они также и в Пщине, где умерла Изабела.

Их участники несли зажженные свечи и транспаранты со словами "Больше ни одной".

"Но ее сердце еще билось"

В Кракове люди зажгли в память Изабелы свечи около здания правящей партии "Право и справедливость". ФОТО: Nur Photo

Организации, борющиеся за права женщин, говорят, что врачи в Польше теперь ждут смерти плода, прежде чем прерывать беременность, поскольку незаконные аборты грозят им тюремным заключением на срок до восьми лет.

По словам родных Изабелы, именно это и произошло с нею. У нее отошли воды, но врачи отказались делать что бы то ни было до тех пор, пока сердце плода не перестало биться, и только после этого решились на кесарево сечение.

Однако, по словам юриста ее семьи Иоланты Будзовской, сердце Изабелы остановилось, когда ее везли в операционную, и попытки оживить ее успехом не увенчались.

Поэтому в руках участников маршей также были транспаранты с надписью: "Но ее сердце еще билось".

Зажженные свечи у здания Конституционного суда Польши. ФОТО: Nur Photo

Одна из участниц протестов сказала в интервью частному телеканалу TVN24, что "закон об абортах в Польше убивает польских женщин". "Это бесчеловечно, - добавила она, - я надеюсь, что эта ситуация каким-то образом поможет, чтобы женщины Польши не должны были бы умирать".

В субботу польский новостной сайт Onet.pl опубликовал интервью с мужем другой женщины, которая, по его словам, умерла в июне в аналогичной ситуации.

В Варшаве демонстранты собрались около здания конституционного суда, после чего направились к министерству здравоохранения. Вслед за минутой молчания последовала минута громких криков, раздавались и антиправительственные лозунги.

Официальная реакция

Демонстрация в Гданьске 1 ноября. ФОТО: Nur Photo

Власти утверждают, что ужесточение законов об абортах не было причиной смерти Изабелы, которая произошла, по их мнению, в результате врачебной ошибки.

Министр здравоохранения Адам Недзельский сказал, что это - "трудный" случай, который потребует детального разбирательства. Он также пообещал опубликовать четкие инструкции, чтобы все гинекологи знали, что "сохранение жизни женщины тоже является поводом для прерывания беременности".

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что смерть Изабелы наступила не из-за решения Конституционного трибунала и что она имела право на аборт, поскольку ее жизнь была в опасности.

Мать Изабелы обнародовала несколько сообщений, которые дочь отправила ей из больницы: "Вес ребенка 485 граммов. [В Британии считается, что плод жизнеспособен по достижении веса в 600 г. - ред.] Но пока что я, спасибо законам об абортах, должна здесь просто лежать. Они ждут, чтобы либо он умер, либо чтобы что-то еще случилось, а если ничего не случится, то меня ждет сепсис. И ускорить этот процесс они никак не могут".