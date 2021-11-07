В Финском заливе произошел пожар на торговом судне
Сегодня ночью в Финском заливе на торговом судне MSC Shannon, ходящем под флагом Панамы, вспыхнул пожар в машинном отделении, сообщила финская береговая охрана в воскресенье утром.
Сегодня ночью в Финском заливе на торговом судне MSC Shannon, ходящем под флагом Панамы, вспыхнул пожар в машинном отделении, сообщила финская береговая охрана в воскресенье утром.
Береговая охрана получила сигнал пожарной тревоги в два часа ночи.
240-метровые контейнеры судна содержат легковоспламеняющиеся жидкости и токсичные вещества. Однако, согласно пресс-релизу береговой охраны, никакой опасности для груза судна не было.
По словам главы службы спасения береговой охраны Яркко Такала, утром судно все еще находилось на месте, но готовилось продолжить рейс.
По сообщению торгового судна, следующего из России во Францию, экипаж, состоящий из 24 человек, проконтролировал ситуацию - нефтепродукты в море не попали.