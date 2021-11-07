Вс, 7.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Финском заливе произошел пожар на торговом судне

Soome piirivalve alus. Foto on illustratiivne. ФОТО: Madis Veltman

Сегодня ночью в Финском заливе на торговом судне MSC Shannon, ходящем под флагом Панамы, вспыхнул пожар в машинном отделении, сообщила финская береговая охрана в воскресенье утром.

Береговая охрана получила сигнал пожарной тревоги в два часа ночи.

240-метровые контейнеры судна содержат легковоспламеняющиеся жидкости и токсичные вещества. Однако, согласно пресс-релизу береговой охраны, никакой опасности для груза судна не было.

По словам главы службы спасения береговой охраны Яркко Такала, утром судно все еще находилось на месте, но готовилось продолжить рейс.

По сообщению торгового судна, следующего из России во Францию, экипаж, состоящий из 24 человек, проконтролировал ситуацию - нефтепродукты в море не попали.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back