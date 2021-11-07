В Германии тысячи выступили против мер по борьбе с пандемией
В Лейпциге, Германия, несколько тысяч критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в субботу, 6 ноября, устроили шествия в центре города. Как сообщила вечером этого дня пресс-секретарь полиции Саксонии, несколько разрозненных процессий, число участников которых превышало сто человек, были разогнаны полицией. Согласно действующим предписаниям, в городе разрешается устраивать только митинги (а не шествия) с участием не более тысячи человек, пишет Deutsche Welle.