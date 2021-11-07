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В Германии тысячи выступили против мер по борьбе с пандемией

Акция протеста в Лейпциге. Иллюстративное фото. ФОТО: B&S/Bernd März via www.imago-images.de

В Лейпциге, Германия, несколько тысяч критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в субботу, 6 ноября, устроили шествия в центре города. Как сообщила вечером этого дня пресс-секретарь полиции Саксонии, несколько разрозненных процессий, число участников которых превышало сто человек, были разогнаны полицией. Согласно действующим предписаниям, в городе разрешается устраивать только митинги (а не шествия) с участием не более тысячи человек, пишет Deutsche Welle.

Для обеспечения порядка на состоявшихся несмотря на запрет акциях были задействованы полицейские из семи других федеральных земель ФРГ, указано в пресс-релизе саксонской полиции, опубликованном по итогам протестов. "При этом велась последовательная работа с целью предотвратить проведение неразрешенных шествий. Для этого использовалось отчасти непосредственное принуждение", - говорится в документе.

Другие акции против ограничений

Кроме протестных шествий, критики коронавирусных ограничений провели еще несколько акций, в том числе автопробег под названием "Водители свободы", в котором приняли участие 28 автомобилей. В свою очередь, организация "Гражданское движение Лейпциг" устроила митинг под девизом "День свободы! Обязательная вакцинация? Спасибо, нет!", в котором, по оценке полиции, приняли участие от 300 до 400 человек.

В тот же день в Лейпциге состоялось и несколько контр-демонстраций сторонников правительственных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По итогам дня полиция начала более 30 расследований по статьям о повреждении имущества, нанесением телесных повреждений, нарушении общественного порядка и оказании сопротивления полицейскому при исполнении. Как минимум один страж порядка попал с травмами в больницу.

Ужесточение ковидных ограничений в Баварии

Между тем с 7 ноября в другой федеральной земле ФРГ, Баварии, вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Теперь вход в рестораны и посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях возможны только для привитых, переболевших ковидом и обладателей негативного ПЦР-теста. Предъявления экспресс-теста для этого больше недостаточно.

Кроме того, посетителям предписывается носить маску стандарта FFP2. В регионах, в которых прирост заражений коронавирусом и число пациентов в палатах интенсивной терапии особенно высоки, действуют еще более строгие меры.

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