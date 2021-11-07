Влияние ограничений: сеть кинотеатров Apollo ушла в убыток
Оборот принадлежащей Маргусу Линнамяэ сети кинотеатров Apollo в прошлом году упал почти в три раза, а убытки компании достигли нескольких миллионов евро, пишет Äripäev.
Оборот принадлежащей Маргусу Линнамяэ сети кинотеатров Apollo в прошлом году упал почти в три раза, а убытки компании достигли нескольких миллионов евро, пишет Äripäev.
Оборот Apollo Kino за прошлый финансовый год составил почти 4,7 млн евро, в то время как годом раннее он достигал почти 12 млн евро.
Кроме того, компания ушла в операционный убыток на 2,6 млн евро, хотя в 2019 финансовом году операционная прибыль составляла 680 047 евро.
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