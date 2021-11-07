Фото ⟩ Бутылка воды стала причиной ДТП
Вчера, 7 ноября, вечером в 19.20 в полицию поступило сообщение о ДТП на третьем километре дороги Пылгасте-Роози в волости Канепи, где автомобиль Dogde RAM съехал с дороги.
Вчера, 7 ноября, вечером в 19.20 в полицию поступило сообщение о ДТП на третьем километре дороги Пылгасте-Роози в волости Канепи, где автомобиль Dogde RAM съехал с дороги.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, полиция установила, что сидевший за рулем 28-летний мужчина был трезвым и у него есть водительские права. По словам самого водителя, он съехал с дороги, поскольку искал бутылку воды, и его внимание было отвлечено. Водитель не пострадал, но автомобиль получил повреждения, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Глава Юго-восточной патрульной службы полиции Мадис Соэкаруск сказал, что это наглядный пример того, как посторонние действия за рулем мешают водителю. «Работа каждого водителя — управлять автомобилем, поэтому следите за дорогой и крепко держите руки на руле», - сказал он.