Фото ⟩ Бутылка воды стала причиной ДТП

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, полиция установила, что сидевший за рулем 28-летний мужчина был трезвым и у него есть водительские права. По словам самого водителя, он съехал с дороги, поскольку искал бутылку воды, и его внимание было отвлечено. Водитель не пострадал, но автомобиль получил повреждения, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.