ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex
С 5 по 7 ноября в Saku Suurhall проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex International.
С 5 по 7 ноября в Saku Suurhall проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex International.
Три дня полны увлекательных конкурсов и увлекательных мастер-классов. В мероприятии участвуют робототехники как из Эстонии, так и из других стран мира.
Помимо захватывающих конкурсов и семинаров в дни фестиваля также проходит традиционная выставка технологий EXPO, которая на этот раз посвящена автономным машинам и электромобилям. На ней представлены транспортные средства, разработанные и произведенные как в Эстонии, так и за рубежом.