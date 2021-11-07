ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex

Три дня полны увлекательных конкурсов и увлекательных мастер-классов. В мероприятии участвуют робототехники как из Эстонии, так и из других стран мира.

Помимо захватывающих конкурсов и семинаров в дни фестиваля также проходит традиционная выставка технологий EXPO, которая на этот раз посвящена автономным машинам и электромобилям. На ней представлены транспортные средства, разработанные и произведенные как в Эстонии, так и за рубежом.