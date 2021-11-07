Картина дня: "полиция сертификатов", банкротство из-за алиментов и Эстония осваивает космос
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5 855 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 948. Скончались 15 человек. Читать далее...
Руководитель космической отрасли Министерства экономики и коммуникаций Пауль Лийас рассказал на фестивале робототехники Robotex о перспективах Эстонии как космического государства. В Эстонии действует почти сто компаний, деятельность которых так или иначе связана с космосом, и таких компаний становится все больше. Читать далее...
Последние месяцы в СМИ периодически появляется информация о том, что полиция в очередной раз задержала новых подозреваемых в подделке сертификата о вакцинации. Klik попытался узнать, как расследуют подобные дела и чем Латвия в этом плане отличается от Эстонии. Читать далее...
С понедельника, 8 ноября, в Таллинне приступят к работе бригады вакцинирования на дому. Предварительная регистрация на прививку началась 4 ноября, за первые два дня желание вакцинироваться дома изъявили уже 180 человек. Читать далее...
В Валга царит свобода - рестораны открыты до 23 часов, салоны красоты действуют на всю катушку, работают местные магазины и культурный центр. А в нескольких десятках метров, за латвийской границей, действуют строгие законы. Читать далее...
Алексей Кемптнер - предприниматель. Во время пандемии его доходы упали в четыре раза, а бывшая жена не согласилась отсрочить или уменьшить алименты. Алексей решил обратиться в суд. Читать далее...
Мы в очередной раз доигрались. Популярный цвет заражения - красный. Дальше - точка невозврата, за которой все прелести фильтрации больных по схеме "черного" анекдота: "Доктор сказал в морг - значит, в морг". И что же, это в корне изменило поведение противников вакцинации? Ничуть не бывало. Читать далее...