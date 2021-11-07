Картина дня: "полиция сертификатов", банкротство из-за алиментов и Эстония осваивает космос

В больничном лечении нуждаются 572 заболевших COVID-19, за сутки скончались 15 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5 855 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 948. Скончались 15 человек. Читать далее...

Эстония тратит на космос почти 7 млн евро ежегодно. Какой от этого толк?

Руководитель космической отрасли Министерства экономики и коммуникаций Пауль Лийас рассказал на фестивале робототехники Robotex о перспективах Эстонии как космического государства. В Эстонии действует почти сто компаний, деятельность которых так или иначе связана с космосом, и таких компаний становится все больше. Читать далее...

"Полиция сертификатов": как борются с фальшивыми прививками в Латвии и Эстонии

Последние месяцы в СМИ периодически появляется информация о том, что полиция в очередной раз задержала новых подозреваемых в подделке сертификата о вакцинации. Klik попытался узнать, как расследуют подобные дела и чем Латвия в этом плане отличается от Эстонии. Читать далее...

На вакцинацию на дому уже зарегистрировались 180 человек

С понедельника, 8 ноября, в Таллинне приступят к работе бригады вакцинирования на дому. Предварительная регистрация на прививку началась 4 ноября, за первые два дня желание вакцинироваться дома изъявили уже 180 человек. Читать далее...

РЕПОРТАЖ 〉 Латыши - об особой ситуации: сидишь дома или платишь штраф

В Валга царит свобода - рестораны открыты до 23 часов, салоны красоты действуют на всю катушку, работают местные магазины и культурный центр. А в нескольких десятках метров, за латвийской границей, действуют строгие законы. Читать далее...

Алименты привели на край банкротства

Алексей Кемптнер - предприниматель. Во время пандемии его доходы упали в четыре раза, а бывшая жена не согласилась отсрочить или уменьшить алименты. Алексей решил обратиться в суд. Читать далее...

Доктор сказал в морг - значит, в морг!