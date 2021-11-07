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Бавария ужесточила коронавирусные ограничения

Люди в медицинских масках. Иллюстративное фото. ФОТО: Ulza/ Shutterstock

В федеральной земле Бавария в воскресенье, 7 ноября, вступили в силу новые ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Причиной стало большое число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии местных больниц. Теперь вход в рестораны и посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях возможны только для привитых, переболевших ковидом либо владельцев документа о негативном ПЦР-тесте. Предъявить результаты экспресс-теста для этого больше недостаточно, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, посетителям предписано носить защитные маски стандарта FFP2. В регионах, где прирост заражений коронавирусом и число пациентов в палатах интенсивной терапии особенно высоки, действуют более строгие меры.

Ситуация с коронавирусом в Баварии

После Саксонии и Тюрингии Бавария оказалась одной из самых пострадавших земель Германии, где началась четвертая волна коронавируса. Число случаев заражения стремительно растет.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро воскресенья, семидневный средний показатель прироста заражений в целом по стране достиг 191,5 случая на 100 тысяч населения. Накануне этот показатель составлял 183,7 случая, а неделю тому назад - 149,4 случая. В Саксонии его значение достигло 444 случаев на 100 тысяч населения, что более чем в два раза выше среднего показателя по стране. В Тюрингии показатель составил 419,9 случая, в Баварии - 293 случая.

За минувшие сутки в Германии зарегистрировано 23 543 новых заражений SARS-CoV-2, неделей ранее их было 16 887. В пятницу, 5 ноября, был установлен новый максимальный показатель суточного инфицирования с начала пандемии - 37 120. За прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли еще 37 человек (плюс 4 по сравнению с прошлым воскресеньем). В целом за все время пандемии в Германии зафиксировано уже 4 767 033 случая заражения, в том числе 96 525 - с летальным исходом.

Акция против антиковидных мер в Лейпциге

В Лейпциге несколько тысяч критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в субботу, 6 ноября, устроили шествия в центре города. Как сообщила вечером этого дня пресс-секретарь полиции Саксонии, несколько разрозненных процессий, число участников которых превышало сто человек, были разогнаны полицией. Согласно действующим предписаниям, в городе разрешается устраивать только митинги (а не шествия) с участием не более тысячи человек.

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