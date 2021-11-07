Бавария ужесточила коронавирусные ограничения

Кроме того, посетителям предписано носить защитные маски стандарта FFP2. В регионах, где прирост заражений коронавирусом и число пациентов в палатах интенсивной терапии особенно высоки, действуют более строгие меры.

Ситуация с коронавирусом в Баварии

После Саксонии и Тюрингии Бавария оказалась одной из самых пострадавших земель Германии, где началась четвертая волна коронавируса. Число случаев заражения стремительно растет.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро воскресенья, семидневный средний показатель прироста заражений в целом по стране достиг 191,5 случая на 100 тысяч населения. Накануне этот показатель составлял 183,7 случая, а неделю тому назад - 149,4 случая. В Саксонии его значение достигло 444 случаев на 100 тысяч населения, что более чем в два раза выше среднего показателя по стране. В Тюрингии показатель составил 419,9 случая, в Баварии - 293 случая.

За минувшие сутки в Германии зарегистрировано 23 543 новых заражений SARS-CoV-2, неделей ранее их было 16 887. В пятницу, 5 ноября, был установлен новый максимальный показатель суточного инфицирования с начала пандемии - 37 120. За прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли еще 37 человек (плюс 4 по сравнению с прошлым воскресеньем). В целом за все время пандемии в Германии зафиксировано уже 4 767 033 случая заражения, в том числе 96 525 - с летальным исходом.

Акция против антиковидных мер в Лейпциге