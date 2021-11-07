Бавария ужесточила коронавирусные ограничения
В федеральной земле Бавария в воскресенье, 7 ноября, вступили в силу новые ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Причиной стало большое число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии местных больниц. Теперь вход в рестораны и посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях возможны только для привитых, переболевших ковидом либо владельцев документа о негативном ПЦР-тесте. Предъявить результаты экспресс-теста для этого больше недостаточно, пишет Deutsche Welle.