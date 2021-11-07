В этом году в Таллинне откроются шесть ледовых катков
По заказу городских властей в Таллинне уже в этом году откроются шесть ледовых катков, в том числе, и один новый каток.
По заказу городских властей в Таллинне уже в этом году откроются шесть ледовых катков, в том числе, и один новый каток.
Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что открытие катка на улице Харью в Старом городе и в районе Мустамяэ запланировано на 20 ноября, каток в Нымме откроется 27 ноября.
Новый каток в парке Тондираба — Ласнамяэский ледовый каток — откроется в конце ноября — начале декабря.
В этом году откроются два катка, организованные Пиритаским спортивным центром — каток на берегу реки Пирита и в Ласнамяэ, на стадионе Хярма, по овалу которого смогут кататься любители быстрого бега на коньках.
«Всех посетителей катков просят соблюдать действующие в условиях пандемии ограничения и условия безопасности. С их подробным изложением можно ознакомиться как на домашней странице Uisuparkid, так и на инфостендах у входа на каждый каток», - напомнила пресс-служба мэрии.