В этом году в Таллинне откроются шесть ледовых катков

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что открытие катка на улице Харью в Старом городе и в районе Мустамяэ запланировано на 20 ноября, каток в Нымме откроется 27 ноября.

Новый каток в парке Тондираба — Ласнамяэский ледовый каток — откроется в конце ноября — начале декабря.

В этом году откроются два катка, организованные Пиритаским спортивным центром — каток на берегу реки Пирита и в Ласнамяэ, на стадионе Хярма, по овалу которого смогут кататься любители быстрого бега на коньках.