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Галерея ⟩ В Таллинне торговый центр погрузился во тьму

Сегодня, 7 ноября, в редакцию Postimees поступило сообщение, что в Мустамяэ в торговом центре Mustikas произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии. 

В торговом центре работу прекратили как магазины, аптеки, так и тренажерный зал. В настоящее время торговый центр закрыт для посетителей. Также не работает находящийся у входа в центр посылочный автомат. 

Как говорят, в течение нескольких месяцев в торговом центре уже было несколько подобных перебоев из-за проводимых поблизости строительных работ.

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