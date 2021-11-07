Галерея ⟩ В Таллинне торговый центр погрузился во тьму
Сегодня, 7 ноября, в редакцию Postimees поступило сообщение, что в Мустамяэ в торговом центре Mustikas произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии.
Сегодня, 7 ноября, в редакцию Postimees поступило сообщение, что в Мустамяэ в торговом центре Mustikas произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии.
В торговом центре работу прекратили как магазины, аптеки, так и тренажерный зал. В настоящее время торговый центр закрыт для посетителей. Также не работает находящийся у входа в центр посылочный автомат.
Как говорят, в течение нескольких месяцев в торговом центре уже было несколько подобных перебоев из-за проводимых поблизости строительных работ.