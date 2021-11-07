В Мюнхене в торговом центре мужчина ударил ножом 10-летнего ребенка
В субботу, 6 ноября, вечером в торговом центре в Мюнхене мужчина ударил кухонным ножом 10-летнего мальчика, сообщает Postimees со ссылкой на немецкое новостное агентство dpa.
В субботу, 6 ноября, вечером в торговом центре в Мюнхене мужчина ударил кухонным ножом 10-летнего мальчика, сообщает Postimees со ссылкой на немецкое новостное агентство dpa.
По данным Баварского радио, на инцидент в торговом центре TK Maxx отреагировало около 50 полицейских.
На месте происшествия был задержан 57-летний нападавший.
Мальчик получил ранения в шею и плечо. Его доставили в больницу. По данным полиции, его раны серьезные, но не опасные для жизни.
Насколько известно, мужчина и мальчик не были знакомы.