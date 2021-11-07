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В Мюнхене в торговом центре мужчина ударил ножом 10-летнего ребенка

Нападением с ножом. Снимок иллюстративный. ФОТО: Remo Tõnismäe

В субботу, 6 ноября, вечером в торговом центре в Мюнхене мужчина ударил кухонным ножом 10-летнего мальчика, сообщает Postimees со ссылкой на немецкое новостное агентство dpa.

По данным Баварского радио, на инцидент в торговом центре TK Maxx отреагировало около 50 полицейских. 

На месте происшествия был задержан 57-летний нападавший. 

Мальчик получил ранения в шею и плечо. Его доставили в больницу. По данным полиции, его раны серьезные, но не опасные для жизни.

Насколько известно, мужчина и мальчик не были знакомы. 

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