У Киева нет данных о скоплении войск России у границ с Украиной

Информация о наращивании российских войск на границах Украины, о чем ранее сообщала газета The Washington Post, подтверждения не получила. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает DW.

Вопрос, на который пока нет ответа

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - сказал спикер и добавил, что ранее на совещании у президента Зеленского министерство обороны Украины представило доклад по безопасности, однако оно не подтвердило, что на границах наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня.

Как сообщила 30 октября The Washington Post, официальные лица в США и европейских странах выразили обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в последние недели, в частности после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Беларусью учения "Запад - 2021", утверждала американская газета.