«Купили участок земли уже с начатой детальной планировкой от Таллиннской управы получили уведомление что если мы отдадим им часть земли то с деталкой не будет проблем но все пошло не так как оказалось. Юри заказали макет проекта трамвайных путей и по их словам должно пойти 6 месяцев но вот уже прошло полтора года и они ничего не могут нам сказать когда закончиться детальная планировка. Тем самым они нарушают свои обязательства».

Купили от Таллиннской управы или получили уведомление от Таллиннской управы? Кому «им» отдали часть земли? На каком основании? «Деталка» - это детальная планировка? Макет проекта трамвайных путей? В Юри? Кто «они»? Ну вы понимаете, что такое обращение в СМИ вызывает у журналистов множество вопросов, без ответов на которые разобраться в ситуации невозможно. Собственник земли, по крайней мере, худо-бедно в курсе, хотя бы в пределах своих возможностей и понимания.

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