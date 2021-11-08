Кайа Канепи стала 70-й ракеткой мира
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В его обновленной версии, опубликованной 8 ноября, она поднялась с 72-го на 70-е место.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 8-й строчке.
Третья ракетка страны Елена Малыгина поднялась с 479-го на 468-е место.
Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, на третьем месте продолжает находиться чешка Барбора Крейчикова.