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Кайа Канепи стала 70-й ракеткой мира

Кайя Канепи. ФОТО: Raul Mee

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В его обновленной версии, опубликованной 8 ноября, она поднялась с 72-го на 70-е место.

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 8-й строчке.

Третья ракетка страны Елена Малыгина поднялась с 479-го на 468-е место.

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, на третьем месте продолжает находиться чешка Барбора Крейчикова.

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