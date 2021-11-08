Налоговая система Эстонии признана самой конкурентоспособной в мире

Аналитический центр США Tax Foundation недавно опубликовал рейтинг налоговой конкурентоспособности стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которому Эстония занимает первую строчку рейтинга восьмой год подряд. Среди сильных сторон местной налоговой системы выделяются независимость земельного налога от стоимости расположенной на земле недвижимости и 20% корпоративный подоходный налог, который применяется только при выводе прибыли.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, сильная и конкурентоспособная налоговая система помогает Эстонии поддерживать благоприятную для местных предпринимателей бизнес-среду и привлекать иностранных предпринимателей. "В глобализированном мире прозрачная и справедливая налоговая система является одним из важнейших факторов для предпринимателя, который думает о расширении своего бизнеса на международном уровне или возвращении его в Европу. Налоговая система Эстонии поддерживает свободное предпринимательство, а низкий уровень бюрократии дает возможность максимально сосредоточиться на развитии своих продуктов и услуг, что является сильным конкурентным преимуществом", – сказал Сутть, по словам которого страны по всему миру ищут способы привлечь предпринимателей для внесения вклада в свое экономическое пространство, и конкуренция постоянно усиливается. - Эпидемия коронавирусной инфекции очень четко продемонстрировала возможности физического пространства в бизнесе и его ограниченность. Цифровые решения Эстонии помогают успешно реагировать на неожиданные события. В условиях растущей конкуренции за таланты нашим преимуществом также является простое и пропорциональное налогообложение доходов физических лиц по конкурентоспособной налоговой ставке. Силу эстонской налоговой системы и поддерживающие бизнес государственные цифровые услуги замечают повсюду.

Это подтверждается и в нынешнем отчете о национальных брендов консалтинговой компании Brand Finance, из которого следует, что Эстония является самым быстрорастущим национальным брендом в мире. По сравнению с прошлым годом ценность национального бренда Эстонии увеличилась на 38%. Согласно отчету, успех Эстонии был основан на успешном функционировании цифрового общества во время пандемии коронавирусной инфекции. В отчете также подчеркивается, что программа э-резидентства является одним из самых важных факторов, способствующих укреплению и быстрому росту национального бренда. Э-резидентство – это уникальная в мире государственная программа Эстонии, которая предлагает предпринимателям во всем мире, независимо от их местонахождения, защищенный доступ к безопасным и удобным цифровым услугам Эстонии, позволяя создавать 100% виртуальные предприятия Европейского союза и также управлять ими в виртуальном пространстве.

"В то время, когда многие страны только начинали в период пандемии коронавирусной инфекции искать решения для оцифровки услуг, 99% государственных услуг в Эстонии уже были доступны для общества в цифровом виде. Эстония смело создавала свою цифровую инфраструктуру, и высокие позиции страны в международных рейтингах подтверждают, что нас считают образцом для подражания", – сказал исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав, отметив, что у Эстонии есть все основания гордиться многими инновационными решениями, и э-резидентство определенно является одним из них. Эстония была первой страной в мире, которая предложила э-резидентство зарубежным гражданам. Сегодня, по примеру Эстонии, аналогичные инициативы были запущены или запускаются в Литве, Латвии, Дубае, Азербайджане, Португалии, Украине и других странах.

"Страны видят в этом как прямые, так и косвенные экономические выгоды. Э-резидентство – это первоклассный инструмент для создания имиджа Эстонии, проводник дипломатической власти, стимулятор местного бизнеса и увеличитель эстонской экономики. Благодаря э-резидентству и конкурентоспособной налоговой системе инновации в Эстонии приобретают новый импульс, а в государственную казну поступают налоговые доходы от успешного бизнеса", – сказал Хаав. - Благодаря быстро растущему сообществу фанатов Эстонии и сопутствующему ему увеличению дипломатического влияния в бизнесе, культуре и внешней политике есть основания полагать, что ценность эстонского бренда и в будущем будет стремительно расти“.