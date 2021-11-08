Сегодня начнутся прения сторон по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ
Сегодня возобновляется процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Допрошены все свидетели и обвиняемые. Стороны должны перейти к прениям.
Сегодня возобновляется процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Допрошены все свидетели и обвиняемые. Стороны должны перейти к прениям.
Репортажи с предыдущих заседаний суда читайте ниже.
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Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного расследования, изначально конфликт в баре возник между обвиняемым Романом Глуховченко и 31-летней Юлией Виркунен. При этом обвиняемый ударил потерпевшую, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству администратора и посетителей бара.
Через некоторое время перед баром вспыхнул конфликт уже между мужем Юлии, 26-летним Никитой Виркуненом, и обвиняемыми. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем Юлия села за руль и направила автомобиль в сторону группы мужчин, пробив стену бара.
Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.
Скорая помощь доставила Никиту в больницу, где через час от полученных ранений он скончался.
Полиции удалось задержать объявленного в розыск Максима Васильева 25 августа прошлого года, Илью Гайдаленко - 31 августа прошлого года, а Романа Глуховченко латвийские полицейские задержали под Ригой 24 октября прошлого года.
По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая руководила следствием, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре, а стремительное обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.
«Глуховченко обвиняется в физическом насилии и убийстве, и, поскольку он ранее уже был осужден за убийство, его действия в соответствии с обвинением и Пенитенциарным кодексом квалифицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах. Гайдаленко обвиняется в убийстве, а Васильев - в грубом нарушении общественного порядка. На время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей, Глуховченко и Гайдаленко находятся под арестом до сих пор», - добавила прокурор.