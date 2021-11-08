В больничном лечении нуждаются 617 пациентов с COVID-19, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5549 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 788. Скончались пять человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5549 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 788. Скончались пять человек.
Среди новых заразившихся 492 человека не были вакцинированы, а 296 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 8 ноября в больницах находится 617 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 467 человек, из которых 334 человек (71,6%) не были вакцинированы, у 133 человек (28,4%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 58 новых историй болезни. Скончались пять зараженных человек: 77-летняя женщина, 79-летний мужчина, 82-летний мужчина, 89-летний мужчина и 93-летний мужчина.
За сутки ввели 1464 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 680 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 82 223 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,8%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).