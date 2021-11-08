В больничном лечении нуждаются 617 пациентов с COVID-19, пятеро скончались

Среди новых заразившихся 492 человека не были вакцинированы, а 296 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 8 ноября в больницах находится 617 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 467 человек, из которых 334 человек (71,6%) не были вакцинированы, у 133 человек (28,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 58 новых историй болезни. Скончались пять зараженных человек: 77-летняя женщина, 79-летний мужчина, 82-летний мужчина, 89-летний мужчина и 93-летний мужчина.

За сутки ввели 1464 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 680 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 82 223 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.