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  • Карл Якоб Хейн и Богдан Ващук не помогут сборной Эстонии по футболу

Карл Якоб Хейн и Богдан Ващук не помогут сборной Эстонии по футболу

Сборная Эстонии по футболу. ФОТО: Eero Vabamägi

Сборная Эстонии по футболу понесла потери в преддверии заключительных отборочных матчей чемпионата мира против Бельгии и Чехии, сообщает Rus.ERR.

В понедельник стало известно, что из-за травм сборной Эстонии не помогут вратарь лондонского "Арсенала" Карл Якоб Хейн и полузащитник "Левадии" Богдан Ващук.

В тот же день экстренно был вызван в главную команду страны голкипер "Пайде" Михкель Аксалу, в активе которого 46 матчей за сборную.

В Нидерланды сборная Эстонии вылетит в понедельник днем.

Матч Бельгия-Эстония пройдет 13 ноября в Брюсселе, поединок Чехия-Эстония состоится в Праге 16 ноября. Оба матча начнутся в 21:45.

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