Карл Якоб Хейн и Богдан Ващук не помогут сборной Эстонии по футболу

В понедельник стало известно, что из-за травм сборной Эстонии не помогут вратарь лондонского "Арсенала" Карл Якоб Хейн и полузащитник "Левадии" Богдан Ващук.

В тот же день экстренно был вызван в главную команду страны голкипер "Пайде" Михкель Аксалу, в активе которого 46 матчей за сборную.