Карл Якоб Хейн и Богдан Ващук не помогут сборной Эстонии по футболу
Сборная Эстонии по футболу понесла потери в преддверии заключительных отборочных матчей чемпионата мира против Бельгии и Чехии, сообщает Rus.ERR.
Сборная Эстонии по футболу понесла потери в преддверии заключительных отборочных матчей чемпионата мира против Бельгии и Чехии, сообщает Rus.ERR.
В понедельник стало известно, что из-за травм сборной Эстонии не помогут вратарь лондонского "Арсенала" Карл Якоб Хейн и полузащитник "Левадии" Богдан Ващук.
В тот же день экстренно был вызван в главную команду страны голкипер "Пайде" Михкель Аксалу, в активе которого 46 матчей за сборную.
В Нидерланды сборная Эстонии вылетит в понедельник днем.
Матч Бельгия-Эстония пройдет 13 ноября в Брюсселе, поединок Чехия-Эстония состоится в Праге 16 ноября. Оба матча начнутся в 21:45.