Картина дня: дело об убийстве на Ляэнемере-теэ, сравнение цен и препараты от коронавируса

В больничном лечении нуждаются 617 пациентов с COVID-19, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5549 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 788. Скончались пять человек. Читать далее...

КАЛЬКУЛЯТОР 〉 Можете ли вы претендовать на компенсацию роста цен на отопление?

На сайте Tehisjurist.ee, созданном учащимися Тартуского центра профессионального образования, каждый может увидеть с помощью калькулятора, имеет ли его семья право на получение компенсации за повышение цен на электричество, газ и отопление. Читать далее...

Сегодня начнутся прения сторон по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ

Сегодня возобновляется процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Допрошены все свидетели и обвиняемые. Стороны должны перейти к прениям. Читать далее...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН 〉 Самая дешевая покупательская корзина стала дороже, чем месяц назад

Уже некоторое время производители продуктов питания обещают, что цены начнут расти. Хотя рост пока не очень большой, он отражается на покупательской корзине Postimees: товары стали дороже, чем месяц назад. Читать далее...

Нельзя вакцинироваться от эгоизма, или Простой путь к Апокалипсису

"Весной мы начали возвращаться к нормальной жизни, казалось, еще месяц-полтора, и проблемы с COVID-19 останутся позади. Но в последние месяцы страна вновь погрузилась в специфический социально-психологический хаос, который выглядит тем более угрожающе, что проходит на фоне приличных экономических показателей", - пишет Валерий Сайковский.

С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно будет всего из трех стран Европы

С понедельника, 8 ноября, сократится список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений: если на этой неделе в него входили Испания, Италия, Мальта и Ватикан, то теперь Италия попадает в так называемую "желтую" категорию, и, таким образом, в "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 останутся лишь три страны - Испания, Мальта и Ватикан. Читать далее...

Больничная касса: арсенал врачей пополнится несколькими препаратами от коронавируса

По словам руководителя отдела лекарств и медицинских изделий Больничной Кассы Эрки Лайдмяэ, Эстония хочет участвовать в совместных закупках нового, предназначенного для групп риска препарата от коронавируса, но его одобрение в Европейском департаменте лекарственных средств займет время, из-за чего пока надеяться можно лишь на вакцинацию. Читать далее...

Департамент: в относительной бедности проживает 20,6% населения Эстонии

По данным Департамента статистики, в 2020 году в относительной бедности в Эстонии проживали 20,6% жителей и в абсолютной бедности – 2,2%. По сравнению с 2019 годом уменьшилась на 0,1 процентных пункта как доля населения, живущего в относительной бедности, так и доля населения, живущего в условиях абсолютной бедности. Читать далее...

Налоговая система Эстонии признана самой конкурентоспособной в мире