Картина дня: миграционный кризис, рост цен и дело об убийстве на Ляэнемере-теэ

В больничном лечении нуждаются 617 пациентов с COVID-19, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5549 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 788. Скончались пять человек. Читать далее...

БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО 〉 Тысячи мигрантов пытаются прорваться из Беларуси в Польшу, сообщается о стрельбе

Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало". Днем толпа, в которой насчитывается более тысячи человек, добралась до приграничья. По оценкам белорусских пограничников на вечер, число мигрантов на белорусско-польском участке границы превышает 2000 человек. Читать далее...

Убийство на Ляэнемере-теэ: Романа Глуховченко требуют отправить в тюрьму на 17 лет

Сегодня возобновился процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Детально разобрав инкриминируемые подсудимым эпизоды и сравнив данные в суде показаниями, прокурор Келли Круузимяги потребовала приговорить всех подсудимых к тюремному заключению. Читать далее...

Рекордно высокие цены на бензин обрушили продажи заправочных сетей

Продажи бензина в октябре снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы продаж дизельного топлива выросли на 3%, согласно сводным данным Налогово-таможенного департамента за октябрь. Читать далее...

КАЛЬКУЛЯТОР 〉 Можете ли вы претендовать на компенсацию роста цен на отопление?

На сайте Tehisjurist.ee, созданном учащимися Тартуского центра профессионального образования, каждый может увидеть с помощью калькулятора, имеет ли его семья право на получение компенсации за повышение цен на электричество, газ и отопление. Читать далее...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН 〉 Самая дешевая покупательская корзина стала дороже, чем месяц назад

Уже некоторое время производители продуктов питания обещают, что цены начнут расти. Хотя рост пока не очень большой, он отражается на покупательской корзине Postimees: товары стали дороже, чем месяц назад. Читать далее...

Нельзя вакцинироваться от эгоизма, или Простой путь к Апокалипсису

"Весной мы начали возвращаться к нормальной жизни, казалось, еще месяц-полтора, и проблемы с COVID-19 останутся позади. Но в последние месяцы страна вновь погрузилась в специфический социально-психологический хаос, который выглядит тем более угрожающе, что проходит на фоне приличных экономических показателей", - пишет Валерий Сайковский.

С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно будет всего из трех стран Европы

С понедельника, 8 ноября, сократится список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений: если на этой неделе в него входили Испания, Италия, Мальта и Ватикан, то теперь Италия попадает в так называемую "желтую" категорию, и, таким образом, в "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 останутся лишь три страны - Испания, Мальта и Ватикан. Читать далее...

Больничная касса: арсенал врачей пополнится несколькими препаратами от коронавируса