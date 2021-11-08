Картина дня: миграционный кризис, рост цен и дело об убийстве на Ляэнемере-теэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5549 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 788. Скончались пять человек. Читать далее...
Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало". Днем толпа, в которой насчитывается более тысячи человек, добралась до приграничья. По оценкам белорусских пограничников на вечер, число мигрантов на белорусско-польском участке границы превышает 2000 человек. Читать далее...
Сегодня возобновился процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Детально разобрав инкриминируемые подсудимым эпизоды и сравнив данные в суде показаниями, прокурор Келли Круузимяги потребовала приговорить всех подсудимых к тюремному заключению. Читать далее...
Продажи бензина в октябре снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы продаж дизельного топлива выросли на 3%, согласно сводным данным Налогово-таможенного департамента за октябрь. Читать далее...
На сайте Tehisjurist.ee, созданном учащимися Тартуского центра профессионального образования, каждый может увидеть с помощью калькулятора, имеет ли его семья право на получение компенсации за повышение цен на электричество, газ и отопление. Читать далее...
Уже некоторое время производители продуктов питания обещают, что цены начнут расти. Хотя рост пока не очень большой, он отражается на покупательской корзине Postimees: товары стали дороже, чем месяц назад. Читать далее...
"Весной мы начали возвращаться к нормальной жизни, казалось, еще месяц-полтора, и проблемы с COVID-19 останутся позади. Но в последние месяцы страна вновь погрузилась в специфический социально-психологический хаос, который выглядит тем более угрожающе, что проходит на фоне приличных экономических показателей", - пишет Валерий Сайковский.
С понедельника, 8 ноября, сократится список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений: если на этой неделе в него входили Испания, Италия, Мальта и Ватикан, то теперь Италия попадает в так называемую "желтую" категорию, и, таким образом, в "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 останутся лишь три страны - Испания, Мальта и Ватикан. Читать далее...
По словам руководителя отдела лекарств и медицинских изделий Больничной Кассы Эрки Лайдмяэ, Эстония хочет участвовать в совместных закупках нового, предназначенного для групп риска препарата от коронавируса, но его одобрение в Европейском департаменте лекарственных средств займет время, из-за чего пока надеяться можно лишь на вакцинацию. Читать далее...
По данным Департамента статистики, в 2020 году в относительной бедности в Эстонии проживали 20,6% жителей и в абсолютной бедности – 2,2%. По сравнению с 2019 годом уменьшилась на 0,1 процентных пункта как доля населения, живущего в относительной бедности, так и доля населения, живущего в условиях абсолютной бедности. Читать далее...
Налоговая система Эстонии признана самой конкурентоспособной в мире, сообщила в понедельник пресс-служба программы э-резидентства Эстонии. Читать далее...
Советник канцлера юстиции по вопросам здравоохранения Мартин Кадай советует забыть о международных коронарейтингах и не видит смысла в тестировании людей, не имеющих симптомов. Читать далее...
В редакцию потребительского портала Tarbija обратился читатель, который по итогам поисков уборщицы для своего дома был вынужден признать, что ежемесячная зарплата уборщицы не уступает зарплате директора компании. Читать далее...
Проект реконструкции транзитных дорог в Нарве стоимостью 13,9 млн евро, в ближайшие дни дойдет, наконец, до той стадии, когда на объекте можно будет увидеть рабочих и технику. В рамках проекта будет полностью переделана дорога от погранпункта, расположенного, фактически, в центре Нарвы, до окраины города. Начинаются работы с улицы Раху. Читать далее...
В понедельник открылась регистрация на новый аукцион по продаже торгового центра T1 Mall Of Tallinn по стартовой цене 55 млн евро. Читать далее...
Быстрое распространение коронавируса увеличило количество заинтересованных в бустерной дозе вакцины против Covid, и в итоге запасы вакцины Pfizer в Департаменте здоровья растаяли. А сегодня склады не получили пополнение запасов, которое обычно производитель вакцины делает в начале недели. Читать далее...
Подписание договора между центристами и социал-демократами ожидается в ближайшее время. Несмотря на то, что посты вице-мэров и районных старейшин уже распределены, стороны позиции пока не афишируют. Читать далее...