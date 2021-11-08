Мартин Кадай: с тестированием мы слегка перегнули
Советник канцлера юстиции по вопросам здравоохранения Мартин Кадай советует забыть о международных коронарейтингах и не видит смысла в тестировании людей, не имеющих симптомов, пишет Postimees.
Советник канцлера юстиции по вопросам здравоохранения Мартин Кадай советует забыть о международных коронарейтингах и не видит смысла в тестировании людей, не имеющих симптомов, пишет Postimees.
Эстония оказалась в мировых лидерах по заражаемости коронавирусом. Об этом говорят цифры, которые оценивают положение с COVID-19. Цифры же не врут. Ситуация действительно плохая. Но что стоит за этой статистикой?