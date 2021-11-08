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Мартин Кадай: с тестированием мы слегка перегнули

Мартин Кадай. ФОТО: Eero Vabamägi

Советник канцлера юстиции по вопросам здравоохранения Мартин Кадай советует забыть о международных коронарейтингах и не видит смысла в тестировании людей, не имеющих симптомов, пишет Postimees.

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Эстония оказалась в мировых лидерах по заражаемости коронавирусом. Об этом говорят цифры, которые оценивают положение с COVID-19. Цифры же не врут. Ситуация действительно плохая. Но что стоит за этой статистикой?

Какие данные к которым надо относиться серьезно, а на какие не нужно обращать внимания - вот в чем вопрос. На него попытался ответить советник канцлера юстиции по вопросам здравоохранения Мартин Кадай.

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