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  • Спасателям удалось спасти упавшую в шахту старой мельницы собаку

Спасателям удалось спасти упавшую в шахту старой мельницы собаку

Грустный пес. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В субботу на Сааремаа спасатели достали из шахты старой мельницы упавшую туда собаку, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра

В субботу в 10.54 спасателям поступило сообщение, что в деревне Кауби крупная собака упала в шахту старой мельницы. Один из спасателей спустился в шахту по лестнице на глубину около трех метров. С помощью спасательных ремней собака была вытащена наверх живой и невредимой. Ее передали хозяину. 

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