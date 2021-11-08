Спасателям удалось спасти упавшую в шахту старой мельницы собаку
В субботу на Сааремаа спасатели достали из шахты старой мельницы упавшую туда собаку, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра
В субботу на Сааремаа спасатели достали из шахты старой мельницы упавшую туда собаку, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра
В субботу в 10.54 спасателям поступило сообщение, что в деревне Кауби крупная собака упала в шахту старой мельницы. Один из спасателей спустился в шахту по лестнице на глубину около трех метров. С помощью спасательных ремней собака была вытащена наверх живой и невредимой. Ее передали хозяину.