В Латвии подтверждено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек
В воскресенье подтверждено 423 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 16 больных Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В воскресенье подтверждено 423 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 16 больных Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1545 случаев в субботу до 1520,5 случая в воскресенье.
Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 14 человек, были вакцинированы двое.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 263 (62,1%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 160 были вакцинированы.
В воскресенье сделано 5419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 232 247 человек, 3515 человек с этим заболеванием умерли.