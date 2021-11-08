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В Латвии подтверждено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Вакцинационный автобус в Риге. ФОТО: Gints Ivuskans

В воскресенье подтверждено 423 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 16 больных Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1545 случаев в субботу до 1520,5 случая в воскресенье.

Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 14 человек, были вакцинированы двое.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 263 (62,1%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 160 были вакцинированы.

В воскресенье сделано 5419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 232 247 человек, 3515 человек с этим заболеванием умерли.

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