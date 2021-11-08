В Латвии подтверждено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1545 случаев в субботу до 1520,5 случая в воскресенье.

Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 14 человек, были вакцинированы двое.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 263 (62,1%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 160 были вакцинированы.

В воскресенье сделано 5419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.