Блог, фото и видео ⟩ Тысячи мигрантов пытаются прорваться из Беларуси в Польшу, сообщается о стрельбе

Блог, фото и видео ⟩ Тысячи мигрантов пытаются прорваться из Беларуси в Польшу, сообщается о стрельбеВ Литве предлагают ввести чрезвычайное положение
Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало". Днем толпа, в которой насчитывается более тысячи человек, добралась до приграничья. По оценкам белорусских пограничников на вечер, число мигрантов на белорусско-польском участке границы превышает 2000 человек, передает Rus.TVNET.