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Блог, фото и видео ⟩ Тысячи мигрантов пытаются прорваться из Беларуси в Польшу, сообщается о стрельбе
В Литве предлагают ввести чрезвычайное положение

Мигранты на границе Польши и Белоруссии. ФОТО: Leonid Shcheglov

Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало". Днем толпа, в которой насчитывается более тысячи человек, добралась до приграничья. По оценкам белорусских пограничников на вечер, число мигрантов на белорусско-польском участке границы превышает 2000 человек, передает Rus.TVNET.

«Весьма тревожная информация с границы. В Белоруссии рядом с границей Польши собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в направлении к границе. Они попытаются массово прорваться в Польшу», - написал он и приложил видеозапись идущей вдоль дороге толпы людей с вещами. По его оценке, в основном толпа состоит из молодых мужчин. Пресс-секретарь считает, что группу собрали и направили в границе белорусские силовики, пишет «Интерфакс».

Сотни мигрантов на границе Польши и Белоруссии. ФОТО: Kuvatõmmis Poola ametivõimude videost.

«Это очередная враждебная акция Белоруссии против Польши», - отметил Жарын.

Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram подтвердил, что сейчас «многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», - уверены пограничники.

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - отметили в Госпогранкомитете.

Польша и другие страны Европы обвиняют Белоруссию в создании хаоса на границах, когда прилетающие в Минск мигранты из Ирака и Сирии проходят к границе, их не впускают в Евросоюз, но и белорусские пограничники не пускают их обратно, так что нелегалы надолго застревают близ границы.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и сотрудникам НКО посещать границу запрещено.

В связи с большим потоком нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе и угрозы этой ситуации для Литве Министерство внутренних дел предлагает ввести в Литве чрезвычайное положение. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«С учетом этой действительно серьезной ситуации предложением МВД является введение чрезвычайного положения. Это предложение должно рассмотреть правительство и принять решение», – сказала она.

«Мы следим за тем, что происходит на полько-белорусской границе, и, конечно, это означает, что мы можем также ожидать подобных вторжений и атак, поэтому все наши ведомства должны максимально подготовиться, то есть максимальные силы наших должностных лиц, армии в данный момент передислоцированы с учетом определенной специфики. Наши ведомствам обсудили возможные различные сценарии и соответствующую возможную тактику», – сказала министр.

По утверждению главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, должностные лица также располагают информацией о том, что в находящихся в Литве лагерях нелегальных беженцев могут быть организованы беспорядки.

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