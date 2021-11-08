Госучреждения ждут на практику студентов, для которых родным языком не является эстонский

«В Эстонии живут люди многих разных национальностей, но в числе работников министерств их всего 3%. Это означает, что способность государства принимать решения, в которых учитываются все жители Эстонии, ограничена. Чем многообразней персонал государственного сектора, тем более всеобъемлющую и отвечающую разным потребностям политику мы сможем проводить. Ждем молодых людей, имеющих для этого предпосылки, принять участие в программе и таким образом стать услышанным», – сказала Пирет Хартман, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия.

Практикантов ждут на стажировку Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел, Фонд Целевой капитал гражданского общества и Фонд интеграции. Практику можно будет пройти в таких областях как, например, гражданское общество, политика равенства, бизнес-дипломатия, политика найма, экономика и пр.

О местах прохождения практики и условиях подачи заявок можно ознакомиться на сайте программы karjeravestonii.ee.

Подать заявку могут студенты разных учебных направлений, для которых родным языком не является эстонский. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к области практики, активность и готовность к новым заданиям.

Формат практики предусматривает как командную работу, так и работу, выполняемую самостоятельно, с максимальным вовлечением практиканта в повседневную организацию работы учреждения. Существует возможность договориться о гибком рабочем времени, а также удаленной работе. Помимо прохождения практики студенты получат возможность участвовать в дополнительном обучении, которое поможет лучше подготовиться к будущей карьере.

«Программа практики для студентов, чьим родным языком не является эстонский, – это трамплин для тех, кто заинтересован узнать больше о работе государственного сектора, но не уверен, что имеющиеся навыки и знания для этого достаточны. Призываю молодежь переступить через этот барьер, принять участие в стажировке и расширить таким образом свои возможности для дальнейшей карьеры», – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. «Учреждения государственного сектора, в свою очередь, смогут получить больше полезной информации о том, какой представляется их работа молодым людям, чьим родным языком не является эстонский», – добавила Ирене Кяосаар.