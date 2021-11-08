Госучреждения ждут на практику студентов, для которых родным языком не является эстонский
В ноябре Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством финансов вновь запускает программу практики, в рамках которой государственные учреждения будут предлагать места практики студентам, для которых родным языком не является эстонский. Цель программы – ознакомить молодых людей с возможностями трудоустройства в государственных учреждениях и побудить их в будущем подавать заявку на вакантные должности в государственном секторе. Заявки на участие в программе можно подать до 28 ноября.