Назад в Средневековье?
С большим интересом наблюдаю и удивляюсь, почему именно в большинстве стран бывшего социалистического лагеря (Болгарии, России, Румынии, странах Балтии, Украине и т.д.) возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса.
С большим интересом наблюдаю и удивляюсь, почему именно в большинстве стран бывшего социалистического лагеря (Болгарии, России, Румынии, странах Балтии, Украине и т.д.) возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса.
В воздухе витают разговоры, страхи, и слухи, достойные Cредних веков, от умеренных: слишком быстро их придумали, неизвестно какие у них побочные эффекты, мой семейный врач против / не рекомендует; до безумных: вируса нет, он есть, но не так опасен, нас чипируют…. Причем большинство этих людей стараются не думать о тех, кто ежедневно умирает от вируса (в Болгарии, Румынии, России, Украине их количество измеряется сотнями). Более того, упоминание этих цифр их раздражает: они видят в этом пропаганду и нагнетание страха.
Почему именно в этих странах возникли такие проблемы? Вроде бы огромным достижением социализма считалось всеобщее и хорошее образование, вера в прогресс и науку. И вдруг - не надо нам прогресса, не надо нам науки, не будем вакцинироваться и все, главное - моя свобода, мое решение и т.д. Мне кажется, корень проблемы имеет три составляющих – это образование, не развивающее критическое мышление, общество низкого доверия и неоптимальная (чтобы не сказать - отсутствующая) коммуникационная стратегия правительств.
Год назад я писал о критическом мышлении и удивительном его дефиците. Теперь, год спустя, удручающие последствия такого дефицита очевидны. Люди клюют на все, что звучит эффектно и полунаучно, а потом с радостью и гордостью распространяют это дальше в разговорах или в социальных сетях. Так, в их глазах ботаник с мнением из YouTube становится экспертом, на трех цифрах, вырванных из контекста, строятся неопровержимые доказательства, а мнение семейного врача (всегда высказанное полуконфиденциальным способом) становится финальным и незыблемым аргументом.
Хочу отметить, что меня не тревожат те, кто прочитал за всю свою жизнь (если вообще прочитал) пару книг - с ними как бы все логично и ясно. Меня скорее беспокоят другие! Все те экономисты, айтишники, архитекторы, инженеры и даже врачи, у которых вроде бы есть образование и которые неожиданно стали «экспертами» и разбираются теперь в РНК, ДНК, антителах, вирусах, эпидемиологии и т.д. И для которых мировая наука и ученые не указ – они сами знают лучше! Причина? Может быть, одна из них в том, что школьная система годами была (и еще частично есть) заточена на зазубривание, а не мышление и анализ. Такая особенность системы образования (и стиль преподавания), все еще основанной на копировании учениками и студентами материалов, преподносимых учителями, а не на самостоятельной работе в группах приводит к более низкому уровню доверия.
Восточные европейцы не верят! Никому. Главное, они не верят другим людям. На вопрос: «Можно ли верить другим людям?» положительно отвечают 8% румын, 19% болгар, 21% литовцев, 24% украинцев и латышей, 28% россиян и 39% эстонцев (https://ourworldindata.org/trust ). Для сравнения в Финляндии верят друг другу 58%, в Швеции - 64%, в Норвегии - 74%. Многие не верят не только друг другу, но не верят и в науку. Каждый третий болгарин или латыш, каждый четвертый украинец или чех, каждый пятый эстонец или россиянин не верит ученым.
Сто лет назад Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, советовал своим соотечественникам: «И через сто лет, если вам надо выбирать между моим словом и наукой, выберите науку!» Если посмотреть на Восточную Европу (и Турцию), его совет не сильно востребован. Причем интересно, что единственная причина, по которой средняя продолжительность жизни в странах мира составила 72 года, а не 31 год, как двести лет назад, (https://www.gapminder.org/video/life-expectancy/ ) – это достижения науки и ученых. Двести лет верили и радовались плодам науки, а теперь больше не будем верить, потому что сами (с помощью Facebook и Google) уже знаем лучше. Восточные европейцы не верят (и часто небезосновательно) своим правительствам. Итог – массовое недоверие, и это очень и очень плохо. Как недавно сказал в интервью мой известный соотечественник, политолог Иван Крастев, «лучше остаться обманутым, чем никогда никому не верить!». Неслучайно в индексе счастья на втором месте после здоровья стоит атмосфера доверительности, в которой живет человек.
Ясной и четкой коммуникации со стороны правительства, на мой взгляд, нет. Если полтора года назад это было несколько объяснимо, то сейчас уже я не вижу оправдания, почему ее нет. Такая стратегия в идеале держится на трех китах: недвусмысленности и четкости, логической и лингвистической доступности и простоте и непрерывном повторении.
Такая стратегия, без сомнения, должна учитывать и отвечать на основные мифы противников вакцинации: слишком быстро изобрели вакцину, неизвестно какие могут быть побочные эффекты, моя ДНК изменится, лучше просто переболеть, вирус не такой уж и опасный и т.д. Более того, в обществе циркулирует и много релевантных вопросов, на которые, опять таки, получается, каждый ищет ответ сам (а не слышит их, часто, в доступной форме, на официальном уровне): зачем прививаться, если вакцинированные все равно могут болеть и заражать других, почему справка о перенесенном заболевании не приравнивается к сертификату о вакцинации, почему в Израиле вакцинировались все (неправда), а все равно опять локдаун, почему теория естественного, коллективного иммунитета себя не оправдала и т.д. и т.п. Ответов мало и увидеть их / услышать можно довольно-таки редко. Приходится разбираться самим, а тут многих подводит отсутствие знаний и критического мышления. Очень зря!
Вот вам маленький пример. Многие друзья говорят, что семейный врач не советует им вакцинироваться и для них это решающий аргумент. Тем временем союз врачей Эстонии считает, что вакцинация - единственный проверенный выход из кризиса. Сами врачи должны это громко сказать, а население – услышать. Также союз врачей должен четко объявить, что его официальная позиция в том, что мнение одного врача (и члена союза) ни в коем случае нельзя сравнивать с коллективным разумом современной науки. Именно в этом основное преимущество на данном этапе нашей цивилизации – у нас есть возможность быстро собирать, упорядочивать и сравнивать огромные массивы данных о болезни, вакцинах, симптомах и т.д. И авторитет, и научная стоимость такой информации несравненно больше, чем мнение и опыт одного, отдельно взятого врача.
И вот так нас в Восточной Европе накрыл идеальный шторм. Люди верят во всякие псевдотеории и полуфакты. Многие не верят в науку и большинство однозначно не верит в доброжелательность властей. А отсутствие четкой, продуманной, системной и непрерывной коммуникационной стратегии властей только подливает масла в огонь – вот, мол, скрывают что-то. Все это было бы интересным социологическим феноменом, если бы не одно «но»: по всем этим странам только вчера умерло на пару тысяч человек больше, чем могло бы. Бессмысленно и по одной единственной причине – коллективный психоз и глупость.