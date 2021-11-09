Назад в Средневековье?

Сто лет назад Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, советовал своим соотечественникам: «И через сто лет, если вам надо выбирать между моим словом и наукой, выберите науку!» Если посмотреть на Восточную Европу (и Турцию), его совет не сильно востребован. Причем интересно, что единственная причина, по которой средняя продолжительность жизни в странах мира составила 72 года, а не 31 год, как двести лет назад, (https://www.gapminder.org/video/life-expectancy/ ) – это достижения науки и ученых. Двести лет верили и радовались плодам науки, а теперь больше не будем верить, потому что сами (с помощью Facebook и Google) уже знаем лучше. Восточные европейцы не верят (и часто небезосновательно) своим правительствам. Итог – массовое недоверие, и это очень и очень плохо. Как недавно сказал в интервью мой известный соотечественник, политолог Иван Крастев, «лучше остаться обманутым, чем никогда никому не верить!». Неслучайно в индексе счастья на втором месте после здоровья стоит атмосфера доверительности, в которой живет человек.

Коммуникационная стратегия правительств

Ясной и четкой коммуникации со стороны правительства, на мой взгляд, нет. Если полтора года назад это было несколько объяснимо, то сейчас уже я не вижу оправдания, почему ее нет. Такая стратегия в идеале держится на трех китах: недвусмысленности и четкости, логической и лингвистической доступности и простоте и непрерывном повторении.

Такая стратегия, без сомнения, должна учитывать и отвечать на основные мифы противников вакцинации: слишком быстро изобрели вакцину, неизвестно какие могут быть побочные эффекты, моя ДНК изменится, лучше просто переболеть, вирус не такой уж и опасный и т.д. Более того, в обществе циркулирует и много релевантных вопросов, на которые, опять таки, получается, каждый ищет ответ сам (а не слышит их, часто, в доступной форме, на официальном уровне): зачем прививаться, если вакцинированные все равно могут болеть и заражать других, почему справка о перенесенном заболевании не приравнивается к сертификату о вакцинации, почему в Израиле вакцинировались все (неправда), а все равно опять локдаун, почему теория естественного, коллективного иммунитета себя не оправдала и т.д. и т.п. Ответов мало и увидеть их / услышать можно довольно-таки редко. Приходится разбираться самим, а тут многих подводит отсутствие знаний и критического мышления. Очень зря!

Вот вам маленький пример. Многие друзья говорят, что семейный врач не советует им вакцинироваться и для них это решающий аргумент. Тем временем союз врачей Эстонии считает, что вакцинация - единственный проверенный выход из кризиса. Сами врачи должны это громко сказать, а население – услышать. Также союз врачей должен четко объявить, что его официальная позиция в том, что мнение одного врача (и члена союза) ни в коем случае нельзя сравнивать с коллективным разумом современной науки. Именно в этом основное преимущество на данном этапе нашей цивилизации – у нас есть возможность быстро собирать, упорядочивать и сравнивать огромные массивы данных о болезни, вакцинах, симптомах и т.д. И авторитет, и научная стоимость такой информации несравненно больше, чем мнение и опыт одного, отдельно взятого врача.