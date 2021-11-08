Галерея ⟩ Министр культуры Тийт Терик вступил в должность
Новый министр культуры, центрист Тийт Терик, в понедельник вступил в должность, принеся присягу в Рийгикогу.
Новый министр культуры, центрист Тийт Терик, в понедельник вступил в должность, принеся присягу в Рийгикогу.
В прошлую среду Терика по предложению премьер-министра назначил президент Алар Карис, освободивший от должности Аннели Отть, которая в тот же день подала премьер-министру заявление об отставке.
До вступления в должность министра культуры Терик был председателем Таллиннского горсобрания. Ранее он был старейшиной таллиннских районов Пирита и Нымме.