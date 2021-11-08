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Галерея ⟩ Министр культуры Тийт Терик вступил в должность

Новый министр культуры, центрист Тийт Терик, в понедельник вступил в должность, принеся присягу в Рийгикогу.

В прошлую среду Терика по предложению премьер-министра назначил президент Алар Карис, освободивший от должности Аннели Отть, которая в тот же день подала премьер-министру заявление об отставке.

До вступления в должность министра культуры Терик был председателем Таллиннского горсобрания. Ранее он был старейшиной таллиннских районов Пирита и Нымме.

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