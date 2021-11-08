Секскурсии и многое другое ⟩ Таллиннский городской музей представил программу на ноябрь
В ноябре Таллиннский городской музей и его семь филиалов приглашают на лекции, экскурсии и семейные дни, которые пройдут на русском языке.
В ноябре Таллиннский городской музей и его семь филиалов приглашают на лекции, экскурсии и семейные дни, которые пройдут на русском языке.
Цикл лекций "История за чашкой чая" в Девичьей башне (Люхике ялг 9а). Музей приглашает на встречу за ароматной чашечкой чая на четвертом этаже Девичьей башни. Лекции проходят по четвергам в 17.30.
11 ноября в 17.30
Ивар Леймус — историк с мировым именем, доктор исторических наук — «Деньги в Эстонии сквозь века» III часть
18 ноября в 17.30
Йосеф Кац — журналист и краевед — «От ремесла к мануфактурам: Таллиннская "промышленность" 17 века»
Кладбище Сиселинна является одним из старейших кладбищ Таллинна, которое возникло путем слияния двух возникших в разное время и сильно разросшихся мест захоронения. Большую часть занимает Александро-Невское кладбище, основанное русской православной общиной Таллинна в 1775 году. Меньшая часть — это кладбище Вана-Каарли, созданное в 1864 году, при церкви Каарли. Предлагаем два ноябрьских воскресенья посвятить прогулкам по местам захоронения выдающихся личностей.
14 ноября в 14.00 — кладбище Сиселинна
28 ноября в 14.00 — военное кладбище
Воскресные экскурсии по местам древнего Ласнамяэ и Ируского городища
Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, — это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.
Во время похода от Мустакиви до Иру музей расскажет о располагавшихся на этой территории древних поселениях.
14 и 21 ноября в 14.00
Цикл лекций "12 лекций о рыцарстве" в Таллиннском русском музее (Пикк 29а)
Лекции проводят авторы книги «Эстляндское имматрикулированное дворянство»: Игорь Николаевич Коробов— энциклопедист, магистр философии, автор исследований и публикаций по истории остзейского дворянства и истории Эстонии
Артур Александрович Модебадзе — энциклопедист, автор исследований, исторических и художественных публикаций, лектор и преподаватель
10 ноября в 17.00 — «Когда простой продукт имеешь»
Поговорим о рыцарских мызах и экономике Остзейского края. Чем эстляндские мызы отличались от российских имений. Что выращивали, производили и продавали? Какие породы собак и домашнего скота предпочитали разводить?
17 ноября в 17.00 — «Эстляндцы при дворе Романовых»
24 ноября в 17.00 — «Кровавый хаос революций»
В Таллиннском русском музее открыта экспериментальная выставка «Музейная лаборатория», которая рассказывает истории местных русских. Раз в месяц на музейной кухне в рамках серии мероприятий «Беседы на кухне» проходят встречи с известным публичным деятелем, который готов поделиться своими мыслями и переживаниями, связанными с поиском идентичности, чувством дома, поиском своего места.
27 ноября в 14.00 — «Беседы на кухне» с поэтом, переводчиком, издателем, организатором литературных мероприятий — Игорем Котюхом.
Детский музей Мииямилла (Л.Койдула 21c) приглашает в воскресенье, 14 ноября с 12.00 до 14.00, всем вместе отпраздновать День отца.
Несмотря на то, что наши папы большие и сильные, на самом деле они очень милые и добрые. Семейный день — это отличная возможность узнать друг друга получше и весело провести время. Посетителей ждут игры и творческие мастерские, где будут задействованы все 5 чувств человека. «Будем слушать, смотреть, трогать, нюхать и пробовать, а также создадим необычные портреты пап!» - обещает музей.
В Таллиннском музее городской жизни (Вене 17) открыта выставка «Порочный Таллинн», которая затрагивает разные стороны сексуальной жизни таллиннцев, начиная с 15 века. Выставку сопровождают кураторские туры и секскурсии по Старому городу.
9 ноября в 18.00 — секускурсия по Старому городу. Экскурсия в Старом городе раскрывает некоторые темы выставки и рассказывает истории, связанные с конкретными местами. На секскурсии мы будем открывать для себя мир любовных растений и трав, послушаем и испробуем нечто порочное!
23 ноября в 18.00 — кураторский тур по выставке «Порочный Таллинн». Узнаем, где находились средневековые бордели и где еще можно было встретить девушек легкого поведения. Когда стали распространяться венерические заболевания и как выглядели первые презервативы, какая была эротика и порнография в разные исторические периоды.
Музей Каламая (Коцебу 16) приглашает 28 ноября в 12.00 принять участие в мероприятии-сюрпризе, которое состоится во дворе музея.