Секскурсии и многое другое ⟩ Таллиннский городской музей представил программу на ноябрь

Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк

Цикл лекций "История за чашкой чая" в Девичьей башне (Люхике ялг 9а). Музей приглашает на встречу за ароматной чашечкой чая на четвертом этаже Девичьей башни. Лекции проходят по четвергам в 17.30.

11 ноября в 17.30

Ивар Леймус — историк с мировым именем, доктор исторических наук — «Деньги в Эстонии сквозь века» III часть

18 ноября в 17.30

Йосеф Кац — журналист и краевед — «От ремесла к мануфактурам: Таллиннская "промышленность" 17 века»

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Прогулки по кладбищам

Кладбище Сиселинна является одним из старейших кладбищ Таллинна, которое возникло путем слияния двух возникших в разное время и сильно разросшихся мест захоронения. Большую часть занимает Александро-Невское кладбище, основанное русской православной общиной Таллинна в 1775 году. Меньшая часть — это кладбище Вана-Каарли, созданное в 1864 году, при церкви Каарли. Предлагаем два ноябрьских воскресенья посвятить прогулкам по местам захоронения выдающихся личностей.

14 ноября в 14.00 — кладбище Сиселинна

28 ноября в 14.00 — военное кладбище

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Воскресные экскурсии по местам древнего Ласнамяэ и Ируского городища

Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, — это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.

Во время похода от Мустакиви до Иру музей расскажет о располагавшихся на этой территории древних поселениях.

14 и 21 ноября в 14.00

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Таллиннский русский музей

Цикл лекций "12 лекций о рыцарстве" в Таллиннском русском музее (Пикк 29а)

Лекции проводят авторы книги «Эстляндское имматрикулированное дворянство»: Игорь Николаевич Коробов— энциклопедист, магистр философии, автор исследований и публикаций по истории остзейского дворянства и истории Эстонии

Артур Александрович Модебадзе — энциклопедист, автор исследований, исторических и художественных публикаций, лектор и преподаватель

10 ноября в 17.00 — «Когда простой продукт имеешь»

Поговорим о рыцарских мызах и экономике Остзейского края. Чем эстляндские мызы отличались от российских имений. Что выращивали, производили и продавали? Какие породы собак и домашнего скота предпочитали разводить?

17 ноября в 17.00 — «Эстляндцы при дворе Романовых»

24 ноября в 17.00 — «Кровавый хаос революций»

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Серия встреч в музейной лаборатории «Беседы на кухне»

В Таллиннском русском музее открыта экспериментальная выставка «Музейная лаборатория», которая рассказывает истории местных русских. Раз в месяц на музейной кухне в рамках серии мероприятий «Беседы на кухне» проходят встречи с известным публичным деятелем, который готов поделиться своими мыслями и переживаниями, связанными с поиском идентичности, чувством дома, поиском своего места.

27 ноября в 14.00 — «Беседы на кухне» с поэтом, переводчиком, издателем, организатором литературных мероприятий — Игорем Котюхом.

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Метский музей Мииямилла

Детский музей Мииямилла (Л.Койдула 21c) приглашает в воскресенье, 14 ноября с 12.00 до 14.00, всем вместе отпраздновать День отца.

Несмотря на то, что наши папы большие и сильные, на самом деле они очень милые и добрые. Семейный день — это отличная возможность узнать друг друга получше и весело провести время. Посетителей ждут игры и творческие мастерские, где будут задействованы все 5 чувств человека. «Будем слушать, смотреть, трогать, нюхать и пробовать, а также создадим необычные портреты пап!» - обещает музей.

Таллиннский музей городской жизни

В Таллиннском музее городской жизни (Вене 17) открыта выставка «Порочный Таллинн», которая затрагивает разные стороны сексуальной жизни таллиннцев, начиная с 15 века. Выставку сопровождают кураторские туры и секскурсии по Старому городу.

9 ноября в 18.00 — секускурсия по Старому городу. Экскурсия в Старом городе раскрывает некоторые темы выставки и рассказывает истории, связанные с конкретными местами. На секскурсии мы будем открывать для себя мир любовных растений и трав, послушаем и испробуем нечто порочное!

23 ноября в 18.00 — кураторский тур по выставке «Порочный Таллинн». Узнаем, где находились средневековые бордели и где еще можно было встретить девушек легкого поведения. Когда стали распространяться венерические заболевания и как выглядели первые презервативы, какая была эротика и порнография в разные исторические периоды.

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Музей Каламая