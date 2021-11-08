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Торговый центр T1 вновь выставлен на продажу, стартовая цена снижена

Tühi T1 kaubanduskeskus. ФОТО: Eero Vabamägi

В понедельник открылась регистрация на новый аукцион по продаже торгового центра T1 Mall Of Tallinn по стартовой цене 55 млн евро.

Первый аукцион со стартовой ценой 85 млн евро и второй со стартовой ценой 65 млн евро провалились.

Регистрация открыта до 20 ноября. Аукцион откроется 1 декабря и завершится 8 декабря.

Банкротные управляющие Кристо Тедер и Индрек Лепсоо продают принадлежащий обанкротившемуся AS Tallinna Moekombinaat участок по адресу Петербургское шоссе, 2 с действующим на нем торговым центром T1 Mall Of Tallinn.

Центр открыт для посетителей.

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