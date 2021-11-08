Министр обороны Эстонии: cитуация с безопасностью в нашем регионе является нестабильной

«На границах Польши, Литвы и Беларуси складывается самая нестабильно кризисная за последние 30 лет ситуация с безопасностью», - говорится в заявлении Лаанета.

«С самого начала гибридной атаки мы внимательно следим за ситуацией и вносим вклад в ее разрешение отправкой туда колючей проволоки, беспилотных летательных средств, а совсем недавно и группы военной полиции. Значительный вклад в разрешение ситуации внесли и силы внутренней безопасности Эстонии. К сожалению, признаков деэскалации со стороны белорусского режима не видно. В течение последнего месяца вновь резко выросло количество попыток пересечения границы Беларуси и Польши», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению Лаанета, не добавляет надежности и недавний указ президента Беларуси Лукашенко, по которому все белорусские аэропорты открыты для международных рейсов, и в то же время постоянно ведутся поиск новых стран и переговоры о новых миграционных коридорах.

«Ситуация становится в несколько раз серьезней из-за недавней эскалации напряженности и действий России в отношении Украины. В совокупности это самый тяжелый кризис безопасности для нашего региона, НАТО и Европейского Союза за последние десятилетия», - заявил Лаанет.

Согласно заявлению Лаанета, следующие действия имеют первостепенное значение для разрешения сложившейся ситуации:

- Обеспечение ситуационной осведомленности союзников. Постоянный обмен информацией для предотвращения эскалации конфликта из-за дезинформации или ослабления решимости союзников. Мы немедленно обсудим этот вопрос с нашими балтийскими коллегами.

- Демонстрация единства и решимости союзников с тем, чтобы режим Лукашенко не достиг своей цели по дестабилизации стран Балтии и Польши, а также ЕС в целом. Здесь важны как совместные заявления о поддержке, так и реальное оказание помощи Польше и Литве. Минобороны готовит предложения о дополнительной поддержке Польше и Литве.

Важны дополнительные санкции ЕС в отношении Беларуси, важны, и мы полностью поддерживаем их немедленное введение.

Расширение эскалации напряженности в регионе требует пересмотра возможностей и сдерживания НАТО в регионе.