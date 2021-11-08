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  • В Валга злоумышленники взломали семь киосков

Галерея ⟩ В Валга злоумышленники взломали семь киосков

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Вабадузе в Валга ночью на территории рынка взломали семь киосков, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что полицейский патруль зафиксировал место происшествия и поговорил с владельцами торговых киосков. Точный причиненный ущерб и другие детали будут выяснены в ходе дальнейшего производства.

По словам директора рынка Райво Кукка, это был чистый вандализм, потому что товар не забрали. Куриные яйца бросали об стены, а несколько банок разбили. Добычей злоумышленников также стали сто евро наличными.

«У нас была камера слежения, но ее сразу же разбили. Теперь мы должны ее заново установить», - сказал Кукк.

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