Галерея ⟩ В Валга злоумышленники взломали семь киосков

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что полицейский патруль зафиксировал место происшествия и поговорил с владельцами торговых киосков. Точный причиненный ущерб и другие детали будут выяснены в ходе дальнейшего производства.

По словам директора рынка Райво Кукка, это был чистый вандализм, потому что товар не забрали. Куриные яйца бросали об стены, а несколько банок разбили. Добычей злоумышленников также стали сто евро наличными.