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  • Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия

Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия

Геннадий. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия, которого последний раз видели больше недели назад.

82-летнего Геннадия видели последний раз у него дома в Нарве на улице Креэнхольми больше недели назад. Родственники были у него дома и на прошлой неделе, но мужчины там не было. Тогда родственники решили, что он пошел гулять. Сегодня они обнаружили, что Геннадий до сих пор не вернулся домой.

Он высокого роста и худощавого телосложения, носит бороду. На нем могли быть темные джинсы, куртка и обувь, а также кепка. Полицейские проверили окрестности его дома и больницы Ида-Вирумаа, но поиски пока не дали результатов.

Всех, кто в ноябре видел Геннадия или знает, где он может находиться, просим сообщить по номеру 112.

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