Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия

82-летнего Геннадия видели последний раз у него дома в Нарве на улице Креэнхольми больше недели назад. Родственники были у него дома и на прошлой неделе, но мужчины там не было. Тогда родственники решили, что он пошел гулять. Сегодня они обнаружили, что Геннадий до сих пор не вернулся домой.