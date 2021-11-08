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  • Личность мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн, установлена

Личность мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн, установлена

Поезд Elron. ФОТО: Marianne Loorents

Полиция установила личность 41-летнего мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн.

Сегодня примерно в 13 часов полиции о сообщили о мужчине, который сел в поезд в Тюри. Bозникли сомнения в том, все ли в порядке. По имеющейся информации, он и раньше ездил в поезде маршруту Тюри-Таллинн.

Mужчина не нуждался в медицинской помощи и полиция доставила его в безопасное место на ночлег. Его личность до сих пор не удалось установить. Полиция связалась с разными попечительскими домами, но мужчина не является их клиентом.

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