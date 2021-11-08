Личность мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн, установлена
Полиция установила личность 41-летнего мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн.
Полиция установила личность 41-летнего мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри-Таллинн.
Сегодня примерно в 13 часов полиции о сообщили о мужчине, который сел в поезд в Тюри. Bозникли сомнения в том, все ли в порядке. По имеющейся информации, он и раньше ездил в поезде маршруту Тюри-Таллинн.
Mужчина не нуждался в медицинской помощи и полиция доставила его в безопасное место на ночлег. Его личность до сих пор не удалось установить. Полиция связалась с разными попечительскими домами, но мужчина не является их клиентом.