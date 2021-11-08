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По данным экспертов, более половины всех новых случаев ковида приходится на страны Европы. Половина населения планеты все еще не вакцинирована даже одной дозой. Журнал Economist публикует альтернативные данные о ковид-смертности.

В понедельник общее число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 250 млн человек. Резкий скачок заболеваемости в последнее время наблюдается в странах Восточной Европы. Тем временем США открывают границы для людей, прошедших полную вакцинацию одним из одобренных препаратов, но российский "Спутник V" к таким вакцинам не относится.

По данным агентства Рейтер, каждые 90 дней в мире в среднем заражаются около 50 млн человек. Примерно такое же количество случаев было зафиксировано за весь первый год пандемии. Основной причиной стремительного распространения заболевания ученые по-прежнему называют более заразный штамм "Дельта".

При этом в большинстве развитых стран с хорошо налаженной кампанией по вакцинации населения среднее суточное число случаев ковида упало примерно на 35%.

Economist: смертность от пандемии сильно занижена

Кладбище, Италия. ФОТО: AFP

Отдел аналитики журнала Economist (нужна подписка) подсчитал, что истинное число жертв коронавируса в мире составляет примерно 17 млн человек, а не 5 млн, как показывает официальная статистика.

Впервые журналисты обратили внимание на странности в подсчетах в марте 2020 года. Тогда в ряде районов итальянской провинции Бергамо было зарегистрировано 1140 смертей, а общая смертность по сравнению с таким же периодом предыдущего года, по данным итальянских статистических бюро, выросла на 2420 человек.

При этом число умерших от естественных причин оставалось примерно на прежнем уровне. Таким образом, необъясненной оказалась смерть почти 1300 человек.

Далее аналитики Economist выявили такие же недочеты в данных по Великобритании, США, Испании и другим странам.

Причин для таких несоответствий несколько, считают в издании. Во-первых, во многих странах подсчет смертности велся в прямой зависимости от результатов тестирования пациентов, и в статистику попадали лишь те, кому при жизни был поставлен диагноз Covid-19.

Люди, умершие вследствие других причин, связанных с коронавирусом, и те, кому просто не успели поставить диагноз, попадали в другую статистическую категорию.

Во-вторых, многие страны просто не могут вести точную статистику или не хотят ее обнародовать. К примеру, в небогатой Болгарии, по данным аналитиков Economist, официальные данные по ковид-смертности в два раза ниже, чем в действительности.

В России статистика занижена в 3,5 раза, в Индии - в десять.

Складывается картина, пишет издание, что данные в основном занижены в странах с наименьшими ресурсами бороться с пандемией. Это, в свою очередь, мешает всему остальному миру понять и проанализировать истинные масштабы пандемии и ее воздействия на все сферы нашей жизни.

В своем собственном подсчете, который дал результат в 17 млн человек, Economist опирался на ряд давно известных методов, в частности, метод подсчета погибших от войн.

"Исследователи не подсчитывают тех, у кого в теле непосредственно обнаружены пули, а учитывают общее количество смертей по сравнению с предыдущими периодами", - объясняет издание.

Эпицентр Covid-19 - в Европе

Более половины всех новых зарегистрированных случаев заболевания приходится на страны Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный центр обработки данных по Covid-19.

Больной ковидом в Румынии. ФОТО: Reuters

Ежедневное число заражений в России, Греции и на Украине сравнялось или приближается к наивысшим показателям, фиксировавшимся в начале пандемии. Резкий скачок заболеваемости также отмечен в Германии.

Многие мировые лидеры призывают ВОЗ и фармацевтические фирмы сделать вакцины более доступными в бедных и развивающихся странах. По некоторым подсчетам, половина населения планеты все еще не получила даже первой дозы вакцины.

ВОЗ обратилась к странам "Большой двадцатки" с призывом выделить 23,4 млрд долларов на обеспечение бедных стран вакцинами, тестами и рядом медикаментов в течение года.

Вопрос вакцинации также станет одним из главных на виртуальном саммите стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который откроется на этой неделе под председательством Новой Зеландии.

США открывают границы

С понедельника США открывают въезд для приезжих из других стран, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратами, признанными на международном уровне. Российская вакцина "Спутник V" в список одобренных вакцин пока не входит.

США открывают границы для туристов (архивное фото). ФОТО: Getty Images

Всемирная организация здравоохранения пока официально не рекомендовала "Спутник V" к использованию, процесс ее сертификации все еще продолжается.

Российские политики ранее называли это "вакцинной дискриминацией", объясняя задержки политическими причинами. Международные эксперты объясняют их техническими причинами, в частности, тем, что российская сторона не смогла вовремя предоставить необходимую информацию.

Примечательно, что на пике пандемии привитых "Спутником V" россиян в США пускали: в 2019 году страну посетили около 300 тыс. российских граждан (однако всем им надо было доказать существенность повода для поездки). Позднее американские власти отказались признавать "Спутник V" действенной вакциной, сославшись на то, что препарат не сертифицирован ВОЗ.

Запрет на посещение США иностранцами, введенный еще администрацией Дональда Трампа, продолжался с марта 2020 года. Гражданам Китая, где началось распространение коронавируса, въезд был запрещен еще раньше.

По словам представителей различных авиалиний и турагентств по всему миру, после объявления даты снятия запрета сотни тысяч людей забронировали авиабилеты и гостиницы в США.

Помимо паспорта о вакцинации, туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до полета. Также они обязаны представить полную контактную информацию для системы отслеживания случаев заражения. Карантин по прибытии в США не предусмотрен.

Американские власти говорят, что доступ в страну будет открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными администрацией США или ВОЗ. Это означает, что въезжать смогут те, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson, или две дозы таких вакцин:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca,

Covaxin

Covishield

BIBP/Sinopharm

Sinovac

Американцы также долгое время не могли посещать другие страны, но в их отношении ограничения были сняты значительно раньше. К примеру, страны Евросоюза сняли запрет на прилеты из США еще в июне, а Британия - с конца июля.

Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой также будут открыты для полностью вакцинированных. Сообщается, что на некоторых участках мексиканской границы уже замечены тысячи человек, намеревающихся воспользоваться послаблениями.

Тысячи мексиканских семей оказались разделены во время пандемии. Однако многие могут столкнуться с проблемой, так как в Мексике (и еще в ряде стран Латинской Америки) часть населения вакцинировалась российским "Спутником V" .

Джакузи, тренажеры и другие покупки времен пандемии

ФОТО: Getty Images

Согласно проведенному в Британии опросу, каждый десятый британец сожалеет об импульсивных тратах, сделанных в период пандемии. К таким относятся самые разные покупки - от джакузи до наборов садовых инструментов.

В основном все приобретения были связаны с двумя сферами жизни - обустройством жизненного пространства (садовая мебель, игровые приставки, кухонные комбайны, инструменты) и поддержанием физической формы (тренажеры, велосипеды, боксерские груши, онлайн-фитнесс-курсы).

Люди тратили деньги также на украшения, музыкальные инструменты и даже на печи для выпекания пиццы.