Студия Postimees: будут ли соцдемы полезны Таллинну?15:30
Таллиннские центристы и социал-демократы завершили создание коалиции. Чем будет выгоден такой союз Таллинну и соцдемам, не блиставшим успехами на минувших выборах?
Таллиннские центристы и социал-демократы завершили создание коалиции. Чем будет выгоден такой союз Таллинну и соцдемам, не блиставшим успехами на минувших выборах?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-кандидат в мэры Таллинна, председатель таллиннского округа СДПЭ Раймонд Кальюлайд. Смотрите интервью в 15:30!