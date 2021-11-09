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Студия Postimees: будут ли соцдемы полезны Таллинну?
15:30

Раймонд Кальюлайд. ФОТО: Tairo Lutter

Таллиннские центристы и социал-демократы завершили создание коалиции. Чем будет выгоден такой союз Таллинну и соцдемам, не блиставшим успехами на минувших выборах?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-кандидат в мэры Таллинна, председатель таллиннского округа СДПЭ Раймонд Кальюлайд. Смотрите интервью в 15:30!

  • Что полезного привнесут социал-демократы во власть в Таллинне?
  • Довольны ли они распределением руководящих постов?
  • Как соцдемы относятся к жесткой линии городских властей в отношении ограничений в школах?
  • Соцдемы потерпели сокрушительное поражение на муниципальных выборах, потеряв по всей стране 151 мандат. При этом социал-демократы вошли в столичную коалицию на правах младшего партнера. Какие выводы будут сделаны из этой истории?

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