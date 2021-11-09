Сейчас Саакашвили, голодающий с момента своего задержания 1 октября, находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани. ФОТО: Konstantin Sazonchik\TASS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, переведен в тбилисскую тюремную больницу. Грузинские власти заявили, что сделали это во избежание ухудшения состояния здоровья политика. Сам он говорит, что его вывезли обманом.

Саакашвили голодает уже 40 дней, и о том, что ему становится хуже изо дня в день, говорили ранее его адвокаты и личный врач. Но сторонники и защитники Саакашвили все это время требовали перевести его в многофункциональную гражданскую клинику, а не тюремную больницу, куда в итоге перевели политика. По их мнению, в тюремной больнице ему не смогут оказать полноценную медицинскую помощь, там он находится под психологическим давлением, а его безопасность - под угрозой.

О том, что Саакашвили перевели в тюремную больницу, стало известно в преддверии очередной акции протеста оппозиции в центре Тбилиси. Собраться на акцию восьмого ноября оппозиция призвала после того, как истек 24- часовой срок, который они дали властям на принятие решения о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.

Подозрения в том, что его вывезли из тюрьмы в городе Рустави, первой озвучила его мать Гиули Аласания, которой не удалось с ним увидеться в понедельник. Она сказала, что у нее нет информации, где он находится, и есть только предположения.

Накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сказал, что Саакашвили отказался от приема минералов и лекарств.

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются, и ухудшаются каждый час», - сказал Кипшидзе в воскресенье.

Оппозиция обещает не расходиться

Ника Мелия, председатель «Единого национального движения», крупнейшей оппозиционной партии, основанной Михаилом Саакашвили, выступая на акции в понедельник, призвал собравшихся на площади Свободы в центре Тбилиси двинуться к правительственной канцелярии и уже не расходиться. По его словам, география протеста будет расширяться и охватит другие госучреждения.

Он подчеркнул, что протест будет мирным, они никуда не собираются врываться, и предупредил собравшихся против проведения протеста у тюремной больницы. По его словам, такой акцией у тюремной больницы могут воспользоваться власти, и это угрожает безопасности Саакашвили.

«Туда, где у них криминалы, тяжелейшие преступники, где у них воры в законе, туда завели сейчас Михаила Саакашвили. Проведение там акции сейчас - кристальная мечта "Грузинской мечты", чтобы инсценировать там бунт и так поставить под угрозу его жизнь», - сказал Ника Мелиа.

Правительство Саакашвили прославилось успешной борьбой с коррупцией и ворами в законе, в том числе и в тюрьмах, но становилось объектом критики со стороны правозащитников, которые говорили о систематических нарушениях прав заключенных. Некоторые СМИ распространили кадры, на которых слышно, как заключенные Глданской тюрьмы выкрикивают оскорбления из окон.

О том, что перевод Саакашвили в тюремную больницу, которая расположена у Глданской тюрьмы, грозит безопасности Саакашвили, говорили ранее его адвокаты. Они называют перевод Саакашвили в тюремную больницу похищением, отмечая, что экс-президент находится в этом учреждении под психологическим давлением и даже угрозой расправы со стороны других заключенных.

Специальная пенитенциарная служба, между тем, обнародовала кадры, утверждая, что они подтверждают, что Саакашвили не выводили из Руставской тюрьмы против его воли. На них видно, как он складывает вещи, а потом идет по коридору.

Министр юстиции Рати Брегадзе, между тем, заявил в эфире телеканала «Имеди», что Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление персоналу тюремной больницы, а также повредил дорогостоящую медицинскую технику.

«Приговоренный к смерти»

Сам Саакашвили в письме, которое зачитал один из его адвокатов, генеральный директор «Мтавари Архи» Ника Гварамия, говорит, что его перевели в тюремную больницу обманом, отменив его встречи с врачом и свидания с матерью и детьми. Он рассказывает о словесном оскорблении в свой адрес одного из сотрудников, говорит, что его против воли вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили в шею.

«Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, точно так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения», - говорится в послании Саакашвили, которое было опубликовано на нескольких языках на его странице в «Фейсбуке».

Саакашвили говорит, что отказывается от любого медицинского вмешательства и согласен встретиться только со своим личным врачом.

«Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по указанию Путина», - пишет Саакашвили.

Выступая на брифинге, Ника Гварамия подтвердил информацию о повреждении определенных предметов, но сказал, что Саакашвили действовал в рамках необходимой обороны. Адвокаты требуют от пенитенциарной службы обнародования кадров как перевода Саакашвили, так и происходящего в палате.

По словам Гварамия, психологическое давление на Саакашвили продолжается. Несмотря на внутренний распорядок, в тюрьме во всех камерах до поздней ночи горит свет, слышна ругань и грохот железных предметов. В палате Саакашвили все это слышно, говорит Гварамия.

«Наш вывод прост. Михаил Саакашвили - это заключенный, приговоренный к смерти властями Грузии. Его жизнь под большим риском, и, кстати, не из-за его голодовки, а из-за того, что его убивают и психологически уничтожают в прямом смысле в тюремной больнице. Поэтому мы требуем его незамедлительного вывода из этого учреждения», - заявил Гварамия, отметив, что ему в нарушение закона не дали встретиться с Саакашвили.

Саакашвили призывает всех к массовым, мирным и последовательным протестам, отметил адвокат. Экс-президент в своем письме приветствует решение Ники Мелия не проводить акции у Глданской тюрьмы из-за угрозы провокаций.

Между тем у здания правительственной канцелярии, куда переместились митингующие и оппозиционные лидеры после призыва Ники Мелия, протест продолжается.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в Грузию, где заочно приговорен к шести годам лишения свободы, в преддверии голосования на местных выборах и после восьмилетнего перерыва.

Почти сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку. На странице политика в соцсети периодически появляются послания. В одном из таких писем, обращаясь к гражданам Грузии, бывший президент сообщил, что не прервет голодовку, пока он и те, кто был из-за него задержан, не будут освобождены.