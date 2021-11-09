Skoda раскрыла дату премьеры обновленного Karoq

Это будет первый рестайлинг для модели, дебютировавшей в 2017 году. С тех пор предприятия чешской марки успели собрать более полумиллиона экземпляров «младшего брата» Kodiaq, а в линейке Skoda он занял второе место по популярности после Octavia. На сегодняшний день Karoq продается в 60 странах мира, а производится в Чехии, Словакии, России и Китае.

Вероятно, с обновлением Karoq получит косметические изменения внешности. Судя по шпионским снимкам, сделанным во время тестов прототипа, кроссоверу слегка подретушируют решетку радиатора, изменив расположение ламелей, а также доработают бамперную группу. Не исключено появление матричных фар и новой графики фонарей, а также традиционных свежих цветов кузова и иного оформления колесных дисков.

В салоне ожидается обновление мультимедийной системы, экран которой останется встроенным в переднюю панель: на шпионских фотографиях интерьер Karoq засветился без «парящего» дисплея-планшета.

Ранее Karoq прочили появление гибридной модификации, однако этот вариант вряд ли добавят в ходе рестайлинга. Как сообщало издание Motor1 со ссылкой на генерального директора Skoda Томаса Шефера, PHEV-версии останутся прерогативой Octavia и Superb. Не появится в гамме кроссовера и «заряженная» RS-версия.

В октябре чешской компании пришлось на две недели ограничить выпуск автомобилей на домашних предприятиях. Причиной остановки стал глобальный дефицит электронных компонентов, из-за которого в 2021 году в Чехии произведут на 250 тысяч машин меньше, чем планировалось, что обойдется стране в 200 миллиардов крон (7,7 млрд евро) неполученной прибыли.