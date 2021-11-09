На Итоговом турнире WTA Контавейт сыграет с Крейчиковой, Плишковой и Мугурусой
В мексиканском городе Гвадалахара рано утром во вторник по восточноевропейскому времени прошла жеребьевка итогового турнира WTA.
В мексиканском городе Гвадалахара рано утром во вторник по восточноевропейскому времени прошла жеребьевка итогового турнира WTA.
По итогам жеребьевки сильнейшая теннисистка Эстонии, восьмая ракетка мира Анетт Контавейт попала во вторую группу вместе с чешками Барборой Крейчиковой (WTA 3) и Каролиной Плишковой (WTA 4), а также испанкой Гарбинье Мугурусой (WTA 6), пишет Rus.ERR.
В первой группе выступят посеянная под первым номером белоруска Арина Соболенко (WTA 2), представительница Греции Мария Саккари (WTA 5), полячка Ига Свёнтек (WTA 9) и Паула Бадоса (WTA 10) из Испании.
В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.
Официальное название первой группы - Чицен-Ица, второй - Теотиуакан. Они, а также две группы парного разряда названы в честь древних городов Мексики.
Турнир в Мексике, общий призовой фонд которого составляет порядка 5 млн долларов, начнется в среду поздно вечером по восточноевропейскому времени, а в матче-открытии встретятся Крейчикова и Контавейт.