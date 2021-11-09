На Итоговом турнире WTA Контавейт сыграет с Крейчиковой, Плишковой и Мугурусой

По итогам жеребьевки сильнейшая теннисистка Эстонии, восьмая ракетка мира Анетт Контавейт попала во вторую группу вместе с чешками Барборой Крейчиковой (WTA 3) и Каролиной Плишковой (WTA 4), а также испанкой Гарбинье Мугурусой (WTA 6), пишет Rus.ERR.

В первой группе выступят посеянная под первым номером белоруска Арина Соболенко (WTA 2), представительница Греции Мария Саккари (WTA 5), полячка Ига Свёнтек (WTA 9) и Паула Бадоса (WTA 10) из Испании.

В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Официальное название первой группы - Чицен-Ица, второй - Теотиуакан. Они, а также две группы парного разряда названы в честь древних городов Мексики.