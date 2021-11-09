За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, включая 34-летнюю женщину

Среди новых заразившихся 687 человек не были вакцинированы, а 401 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 9 ноября в больницах находится 611 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 463 человека, из которых 331 человек (71,5%) не был вакцинирован, у 132 человек (28,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 62 новые истории болезни. Скончались шесть зараженных человек: 34-летняя женщина, 49-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 84-летняя женщина и 85-летний мужчина.

По данным на сегодняшнее утро, дополнительную или бустерную дозу получили 86 776 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.