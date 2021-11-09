За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, включая 34-летнюю женщину
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1088. Скончались шесть человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1088. Скончались шесть человек.
Среди новых заразившихся 687 человек не были вакцинированы, а 401 полностью прошел курс вакцинации.
По состоянию на утро 9 ноября в больницах находится 611 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 463 человека, из которых 331 человек (71,5%) не был вакцинирован, у 132 человек (28,5%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 62 новые истории болезни. Скончались шесть зараженных человек: 34-летняя женщина, 49-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 84-летняя женщина и 85-летний мужчина.
По данным на сегодняшнее утро, дополнительную или бустерную дозу получили 86 776 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,9%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).