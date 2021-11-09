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  • В пожаре на даче в Силламяэ погиб пожилой мужчина

В пожаре на даче в Силламяэ погиб пожилой мужчина

Спасатели ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В 7.49 Центр тревоги получил сообщение о том, что в силламяэском садоводстве «Спутник» горит одноэтажный каменный дом. Прибывшие на место спасатели отправились на разведку в задымленное помещение.

В 8.22 на место происшествия прибыл внук и сообщил, что в доме жил его дед. К сожалению, в 8.31 спасатели нашли труп хозяина дома. К 8.53 возгорание было взято под контроль. Причина возникновения пожара устанавливается.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погиб 31 человек, семь из них в Ида-Вирумаа.

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