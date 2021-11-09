В пожаре на даче в Силламяэ погиб пожилой мужчина
В 7.49 Центр тревоги получил сообщение о том, что в силламяэском садоводстве «Спутник» горит одноэтажный каменный дом. Прибывшие на место спасатели отправились на разведку в задымленное помещение.
В 7.49 Центр тревоги получил сообщение о том, что в силламяэском садоводстве «Спутник» горит одноэтажный каменный дом. Прибывшие на место спасатели отправились на разведку в задымленное помещение.
В 8.22 на место происшествия прибыл внук и сообщил, что в доме жил его дед. К сожалению, в 8.31 спасатели нашли труп хозяина дома. К 8.53 возгорание было взято под контроль. Причина возникновения пожара устанавливается.
В этом году в результате пожаров в Эстонии погиб 31 человек, семь из них в Ида-Вирумаа.