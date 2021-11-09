На лечение от коронавируса потрачено более 100 миллионов евро

Согласно счетам на лечение по диагнозам, с начала 2020 года с обострениями заболеваний и осложнениями к врачам обратились 238 003 человек, их лечение было компенсировано на сумму в 56,6 миллиона евро.

В стационарном лечении нуждались 11 958 человек, расходы на их лечение по состоянию на сейчас составили 51,6 миллиона евро, сказала аналитик Больничной кассы Кадри Халлер-Киккатало на прошедшей во вторник пресс-конференции.

Средняя стоимость стационарного лечения на одного невакцинированного пациента оказалась на 1000 евро больше, чем вакцинированного. Также невакцинированные люди вынуждены оставаться в больнице дольше, чем привитые.

Халлер-Киккатало подчеркнула, что больше всего деньги экономит вакцинация. По подсчетам, благодаря вакцинации на данный момент удалось сохранить почти 13 миллионов евро, которые могли быть потрачены на лечение заболевших.

Самый дорогой случай лечения обошелся Больничной кассе в 433 370 евро, человек провел в больнице 156 дней. Речь идет о невакцинированном пациенте.