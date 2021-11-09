Finnair возобновит авиасообщение между Тарту и Хельсинки с 28 марта

По понедельникам, средам и пятницам рейсы будут выполняться вечером, что позволит выполнять стыковочные рейсы Finnair на внутренних маршрутах в Азии, Скандинавии и Финляндии. По вторникам и четвергам полеты будут осуществляться в дневное время, что обеспечит удобную стыковку и возможность продолжить стыковочные рейсы с европейской маршрутной сетью Finnair и в направлении Азию, сообщили во вторник BNS пресс-службы Тартуской мэрии и Таллиннского аэропорта.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, за восстановлением маршрута стоит сотрудничество и стремление к общей цели.

«Мы выражаем признательность городу Тарту, который продемонстрировал желание восстановить прерванное пандемией в прошлом году воздушное сообщение в этот трудный период и готов продолжить сотрудничество. Наряду с поддержкой города нам важно и то, что государство продолжает поддерживать региональные аэропорты, что и позволило Тарту сохранять готовность к возобновлению полетов", - сказал Пяргмяэ.

«В условиях действия ограничений Finnair предлагает гибкое решение, которое удовлетворяет потребности как бизнес-клиентов, так и туристов», - сказал мэр Тарту Урмас Клаас об открытии маршрута.