Фото ⟩ В Харьюмаа продается прибрежный участок земли с уникальными возможностями для строительства
В деревне Пяриспеа волости Куусалу продается необыкновенный по своему расположению земельный участок, передает Kodustiil.
В деревне Пяриспеа волости Куусалу продается необыкновенный по своему расположению земельный участок, передает Kodustiil.
Согласно действующей детальной планировке на данном земельном участке разрешается строительство одного частного дома и до двух вспомогательных строений общей площадью застройки 235 м2, из которых максимальная площадь основания планируемого на месте существующего сейчас здания пограничной охраны дома может составлять 135 м2.
Максимально допустимая высота зданий составляет 7,5 метра над землей для жилого дома и 4,5 метра для вспомогательного строения. Водоснабжение для застройки территории планируемого участка решено с помощью общественного водопровода в деревне Пяриспеа, точка подключения к которому находится на границе участка.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.