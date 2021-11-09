Фото ⟩ В Харьюмаа продается прибрежный участок земли с уникальными возможностями для строительства

Согласно действующей детальной планировке на данном земельном участке разрешается строительство одного частного дома и до двух вспомогательных строений общей площадью застройки 235 м2, из которых максимальная площадь основания планируемого на месте существующего сейчас здания пограничной охраны дома может составлять 135 м2.

ФОТО: KV.EE

Максимально допустимая высота зданий составляет 7,5 метра над землей для жилого дома и 4,5 метра для вспомогательного строения. Водоснабжение для застройки территории планируемого участка решено с помощью общественного водопровода в деревне Пяриспеа, точка подключения к которому находится на границе участка.

ФОТО: KV.EE