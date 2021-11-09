ФОТО: BBC News

Россия обновила максимум суточной смертности пациентов с коронавирусом, при этом суточный прирост новых заражений третьи сутки подряд остается ниже 40 тысяч. Больше 1,1 тысячи смертей за сутки, согласно официальным данным, впервые было 26 октября.

За последние сутки в стране умерли 1 211 человек, у которых был диагностирован Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Впервые за время пандемии этот показатель превысил 1,2 тысячи. Больше всего смертей в Москве - 95, в Петербурге - 88, в Подмосковье - 62.

Предыдущий антирекорд фиксировали 4 ноября - тогда в России за сутки умерли 1 195 заразившихся. Больше 1,1 тысячи смертей впервые было 26 октября.

За весь период пандемии в России умерли 249 215 человек, говорится в сообщении штаба. Его данные расходятся с информацией Росстата, по подсчетам которого с апреля 2020 года по конец сентября 2021 года умерло больше 460 тысяч заболевших (разницу в статистике объясняют разными методами сбора данных).

Стремительный рост заболеваемости и суточной смертности начался в России в конце сентября. Власти объясняют происходящее низкими темпами вакцинации. Чтобы прервать цепочки заражений, по всей стране в начале ноября указом президента была объявлена нерабочая неделя.

Снижение числа новых случаев Covid-19 можно ожидать не сразу, предупреждали власти после того, как не стали продлять нерабочие дни (только пять регионов сами решили продлить локдаун). Тем не менее, во вторник, согласно сообщению оперативного штаба, в России зарегистрировали минимальный суточный прирост за неделю - 39 160 новых случаев.

Накануне выявили 39 400 случаев, еще днем ранее - 39 165, а в субботу было зафиксировано максимальное за время пандемии значение - 41 335 заражений за сутки. Таким образом, число новых заболевших третьи сутки подряд остается ниже отметки 40 тысяч. Впервые эта планка была превышена 28 октября.

Вместо нерабочих недель в регионах вводятся коронавирусные ограничения, в первую очередь связанные с QR-кодами. Доступ в рестораны и торговые центры во многих городах будет только для тех, кто либо вакцинировался, либо недавно переболел. В Татарстане по системе с QR-кодами будет работать и общественные транспорт.

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москве ресторанам и барам разрешили работать без QR-кодов. В российской столице за последние сутки выявили 5 287 новых случаев - накануне было на 305 случаев меньше. Ниже 5 тысяч показатель продержался двое суток, а до этого был выше 6 тысяч.