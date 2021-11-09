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Рийгикогу разрешил депутатам работать из дома

Рийгикогу. ФОТО: Tairo Lutter

Во вторник парламент принял решение о том, что из-за продолжающегося распространения коронавируса заседания Рийгикогу в период с 10 по 25 ноября будут проводиться и при удаленном участии.

Предложение поддержали 62 депутата, против проголосовали 23 члена парламента.

Во время удаленного заседания парламентарий может присутствовать в зале Рийгикогу, находиться в своем кабинете в здании парламента или участвовать в заседании из дома.

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