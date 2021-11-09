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  • Торопитесь: половина квартир на пярнуском пляже продана до начала строительства

Торопитесь: половина квартир на пярнуском пляже продана до начала строительства

Пярнуский пляж. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ants Liigus/Scanpix

К началу строительства половина квартир в новом энергосберегающем жилом комплексе на пярнуском береговом променаде уже была продана. 

К началу ноября, когда стартовало строительство жилого комплекса Rannaniidu Kodud на улице Папинийду в Пярну, из 23 квартир 12 были куплены или забронированы.

ФОТО: LVM kinnisvara.

«Семейные и гостевые квартиры с энергоэффективностью класса А да еще в таком красивом месте подходят как покупателям жилья для себя, так и инвесторам», — сказала старший маклер LVM Kinnisvara Эве-Май Кийслер.

По словам Кийслер, большой интерес вызван недостатком подобных предложений в Пярну. Жилой комплекс Rannaniidu Kodud призван улучшить эту ситуацию на рынке недвижимости курортной столицы.  В здании тринадцать семейных квартир и десять гостевых квартир, имеющих статус коммерческих помещений.

ФОТО: LVM kinnisvara.

«Нехватка гостевых квартир ощущается каждое лето, в этом году арендная плата за гостевые квартиры большой площади выросла до 15 000 евро в месяц. Для инвестора в недвижимость квартира на берегу моря - самый подходящий вариант. На выбор предлагаются небольшие двухкомнатные или просторные трехкомнатные квартиры», — объяснила Кийслер. 

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