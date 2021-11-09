Торопитесь: половина квартир на пярнуском пляже продана до начала строительства

К началу ноября, когда стартовало строительство жилого комплекса Rannaniidu Kodud на улице Папинийду в Пярну, из 23 квартир 12 были куплены или забронированы.

ФОТО: LVM kinnisvara.

«Семейные и гостевые квартиры с энергоэффективностью класса А да еще в таком красивом месте подходят как покупателям жилья для себя, так и инвесторам», — сказала старший маклер LVM Kinnisvara Эве-Май Кийслер.

По словам Кийслер, большой интерес вызван недостатком подобных предложений в Пярну. Жилой комплекс Rannaniidu Kodud призван улучшить эту ситуацию на рынке недвижимости курортной столицы. В здании тринадцать семейных квартир и десять гостевых квартир, имеющих статус коммерческих помещений.

ФОТО: LVM kinnisvara.