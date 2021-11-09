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  • Полиция: пропавшего неделю назад Николая нашли мертвым в машине

Полиция: пропавшего неделю назад Николая нашли мертвым в машине

Траурная свеча ФОТО: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 64-летнего Николая, который 7 ноября вечером уехал из дома на машине и не вернулся. К сожалению, сегодня он был найден мертвым. 

В полицию сообщили, что Николай не возвращался домой в деревню Тейлма в волости Йыгева с вечера 7 ноября. В тот день он сел в машину и уехал, ничего не объяснив близким.

10 ноября к поискам были привлечены как волонтеры, так и вертолет, однако не удалось обнаружить ни пропавшего, ни его автомобиль. На тот момент было известно, что в автомобиле было достаточно топлива, чтобы добраться до другого конца Эстонии, поэтому, вероятнее всего, мужчина уехал намного дальше уезда Йыгева. Ранее мужчина был домоседом и не ездил дальше чем в магазин и обратно.

Сегодня, 13 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что принадлежащий Николаю автомобиль заметили вечером припаркованным в Йыгевамаа и, к сожалению, в машине был найден и труп пропавшего. 

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