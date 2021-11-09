Картина дня: подписание коалиционного договора в Таллинне и кризис мигрантов в Польше
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 ноября.
Сегодня, 9 ноября, в 9:30 в большом зале Таллиннского горсобрания был подписан коалиционный договор. Социал-демократическая партия получила в горуправе три, а Центристская партия — четыре поста вице-мэров. Читать далее...
Президент Эстонской Республики Алар Карис провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Речь шла о напряженной ситуации на белорусско-польской границе, где тысячи мигрантов пытаются массово проникнуть на территорию Польши. Читать далее...
С большим интересом наблюдаю и удивляюсь, почему именно в большинстве стран бывшего социалистического лагеря (Болгарии, России, Румынии, странах Балтии, Украине и т.д.) возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса. Читайте мнение Петера Зашева здесь.
Жил-был участок земли. Он находился на шумном Тартуском шоссе, на самой границе Таллинна и волости Раэ. Стоящий на нем дом неторопливо разрушался, участок зарастал кустарником, и все было хорошо, пока его не продали. Возможно, участок вместе с построенным на нем домом претерпели в своей совместной жизни массу лишений и пережили самые необыкновенные приключения, какими только может похвастаться недвижимость. Но не будем углубляться в историю, тем более что в Регистре строений первое упоминание о стареньком доме датируется всего-ничего 1994 годом. Хотя выглядит он гораздо старше, когда он построен, мы не знаем, да и знать это нам не надобно. А вот многое другое из истории этой недвижимости знать хотелось бы, чем мы сейчас и займемся. Читать далее…
C ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст связалась женщина из Центральной Эстонии, которая работает на действующем в нашей стране интернет-портале онлайн-общения и хочет рассказать о закулисье этого мира. Читать далее…
Харьюский уездный суд вынес решение, согласно которому Департамент окружающей среды правомерно наложил штраф на дочернее предприятие BLRT Grupp AS - Baltic Premator OÜ, нарушившее условия пескоструйных работ и проводившее очистку судна при скорости ветра выше 10 м/с, вследствие чего возникла опасность загрязнения окружающей среды. Читать далее...
Осенью часто говорят об укреплении иммунной системы и приеме различных витаминов - чтобы оставаться здоровым. По словам Мадиса Вескимяги семейного врача из Тыстамаа, не существует какого-то одного чудодейственного лекарства, способного укрепить иммунитет. Читать далее…
Обнародованный вчера годовой отчет Госконтроля показывает, что кризисная коммуникация и управление коронакризисом в Эстонии пока находится в детских штанишках: задачи государственных учреждений распределены хаотически, нет единодушия, а правительство игнорировало возникавшие прежде признаки опасности. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1088. Скончались шесть человек. Читать далее…
Научный совет рекомендует правительству те же меры, что и в предыдущие недели: закрытие развлекательных заведений с 21:00, запрет или сокращение масштабов крупных мероприятий, а также самоизоляцию вакцинированных людей, находившихся в тесном контакте с зараженным. Читать далее…
Представительский магазин торговой платформы Kaup24, открывшийся в пятницу, обещал покупателям еще более комфортный шопинг и более широкий ассортимент товаров. Покупатели, которые пришли ознакомиться с ним, увидели на полках товары с вывесками на литовском языке и по удивительно низким ценам. Читать далее…
В социальных сетях распространяется утверждение о том, что тестах на коронавирус или палочках, используемых для их проведения, содержится опасный для здоровья оксид этилена. Департамент здоровья заверяет, что эта информация не отвечает действительности. Оксид этилена используется для стерилизации медицинского оборудования, но в палочках для тестирования его нет. Читать далее…
Во вторник парламент принял решение о том, что из-за продолжающегося распространения коронавируса заседания Рийгикогу в период с 10 по 25 ноября будут проводиться и при удаленном участии. Читать далее…
Лечение от Covid-19 обошлось Больничной кассе в сумму, превышающую 100 миллионов евро, 95 процентов было потрачено на больничное лечение невакцинированных людей. Читать далее…