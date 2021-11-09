Картина дня: подписание коалиционного договора в Таллинне и кризис мигрантов в Польше

Галерея 〉 Социал-демократы и центристы подписали в Таллинне коалиционный договор

Президент Карис: Эстония поддерживает Польшу в кризисной ситуации

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Заблудившийся трамвай, или Страдания перспективного земельного участка на Тартуском шоссе

Жил-был участок земли. Он находился на шумном Тартуском шоссе, на самой границе Таллинна и волости Раэ. Стоящий на нем дом неторопливо разрушался, участок зарастал кустарником, и все было хорошо, пока его не продали. Возможно, участок вместе с построенным на нем домом претерпели в своей совместной жизни массу лишений и пережили самые необыкновенные приключения, какими только может похвастаться недвижимость. Но не будем углубляться в историю, тем более что в Регистре строений первое упоминание о стареньком доме датируется всего-ничего 1994 годом. Хотя выглядит он гораздо старше, когда он построен, мы не знаем, да и знать это нам не надобно. А вот многое другое из истории этой недвижимости знать хотелось бы, чем мы сейчас и займемся. Читать далее…