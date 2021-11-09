Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала в цене на 3 процента, а за неделю - на 11 процентов. По состоянию на 12.50 по Таллинну актив торгуется по цене свыше 68,1 тысячи долларов - таковы данные сайта CoinGecko.

Вслед за биткоином максимум обновила и другая криптовалюта - Ethereum. Ее рыночная цена приблизилась к 4,8 тысячи долларов. При этом доля альткоина на рынке достигла 18,5%, в то время как биткоин занимает его львиную долю 41,7%, указывает агентство РБК.

Владельцы биткоинов увеличили вложения в криптовалюту

За последние пять дней крупные держатели первой криптовалюты, увеличили вложения в биткоин на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторами было приобретено 43 тысячи биткоинов. Финансовые аналитики считают, что активный период накопления биткоина стал причиной резкого удорожания цифровых монет. Причина тому – повышенный интерес к криптовалюте со стороны крупных держателей цифровых активов.